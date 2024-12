BYD lancia il SEALION 7: il SUV elettrico con prestazioni da record

BYD ha svelato il nuovo SEALION 7, un SUV elettrico dalle prestazioni eccezionali, equipaggiato con il motore di serie più veloce al mondo

BYD ha presentato il suo nuovo SUV, il SEALION 7, equipaggiato con un motore elettrico capace di raggiungere i 23.000 giri/min, il più veloce al mondo tra quelli di serie. Con un design innovativo, tecnologie all’avanguardia e un’autonomia che supera i 500 km, il SEALION 7 è pronto a conquistare il mercato europeo. Disponibile con due opzioni di batteria (82,5 kWh e 91,3 kWh), garantisce un’autonomia fino a 502 km secondo il ciclo WLTP, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi cerca prestazioni e sostenibilità. Il design è firmato da Wolfgang Egger, che ha combinato sportività ed efficienza aerodinamica. Tra i dettagli più caratteristici troviamo il frontale con motivo “X”, fari LED Dual U, maniglie a filo e spoiler posteriore a coda d’anatra. La cura estetica si sposa con la tecnologia: la Blade Battery, integrata nella struttura del veicolo grazie alla tecnologia Cell-to-Body, garantisce maggiore robustezza e ottimizzazione dello spazio interno. All’interno, il SEALION 7 offre un abitacolo spazioso e tecnologico, grazie alla piattaforma e-Platform 3.0.

Spiccano un display rotante da 15,6 pollici, un head-up display (HUD) nelle versioni di punta e funzioni di infotainment avanzate come l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay. I sedili ergonomici e le finiture di alta qualità aggiungono un tocco di lusso all’esperienza di guida. Le performance non si fermano al motore: il SEALION 7 supporta una ricarica rapida fino a 230 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% di autonomia in soli 24 minuti. La gestione intelligente della coppia attraverso la modalità iTAC assicura stabilità e sicurezza in ogni condizione, mentre la pompa di calore integrata migliora l’efficienza in climi rigidi. Con il SEALION 7, BYD riafferma il suo ruolo di leader nell’innovazione automobilistica, presentando un SUV che coniuga prestazioni sportive, sostenibilità e comfort per soddisfare i più esigenti clienti europei.

di Lorenzo Apuzzo