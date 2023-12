Vuoi il Natale hi tech? Cinque decorazioni per cominciare l’opera

Passeggiando per strada si inizia ad avvertire un’aria diversa, familiare sì ma più affascinante. Qualche luccicichio inizia a fuoriuscire dalle finestre delle case, la temperatura si fa sempre più fredda e il profumo di noccioline tostate si diffonde…

Anche questo Natale è ormai alle porte e fa da calamita alle ultime settimane del 2023.

Un anno intenso sotto diversi punti di vista e, in particolar modo, intenso per il mondo della tecnologia. Fra prodotti, novità, passi in avanti e un pizzico di polemiche, il 2023 tecnologico è stato molto denso.

Per concludere questi 365 giorni all’insegna del progresso tecnologico, ecco 5 gadget utili per decorazioni natalizie davvero fuori dal comune.

1) Luci Twinkly

Twinkly è un brand che ritroveremo anche “più avanti” in questa lista di gadget. Le sue luci di Natale, le classiche strisce che si applicano sull’albero, rappresentano una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle decorazioni natalizie. Si tratta di luci a led controllabili tramite app e con un grado di personalizzazione infinito.

2) Puntale con proiettore

Rimanendo in tema “Albero”, uno degli elementi di decorazione più importante è sicuramente il puntale, quell’oggetto che chiude con una proiezione verso l’alto il complesso decorativo dell’albero stesso. Sapevate, però, che esistono puntali dotati di un proiettore? Grazie a questi dispositivi la decorazione si estenderà fino al soffitto, creando un effetto avvolgente.

3) Palline di Natale con Speaker

Sì, le decorazioni per l’albero di Natale si prestano perfettamente allo sviluppo tech. Le palline dotate di speaker bluetooth, però, sono una chicca. Tramite questi dispositivi il vostro albero suonerà letteralmente

tutti i brani natalizi… Già sentite Mariah Carey in lontananza, vero?

4) Twinkly Music

Eccoci di nuovo in casa Twinkly che, come già detto, è un brand di riferimento per questo genere di gadget.

Il Twinkly Music non è altro che un microfono che si collega alle luci precedentemente presentate e, tramite la connessione con Alexa (o un altro dispositivo Smart Home), farà sì che le luci del vostro albero di Natale vadano “a tempo” con la musica in sottofondo. Sì, ora anche le luci avvertono Mariah Carey…

5) Villaggi Luminosi

Usciamo, per quest’ultimo gadget, dalle foglie dell’albero per catapultarci su mensole e scaffali. Numerose sono le aziende che hanno realizzato dei villaggi luminosi che ricreano degli spazi e degli ambienti perfettamente adatti al periodo delle festività. Un’alternativa al presepe? Probabilmente no, ma comunque un ottimo modo di arricchire le vostre decorazioni.

di Francesco Messina