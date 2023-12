Cinque consigli per doni sempre più tech: gadget e dispositivi smart

Nello scorso numero della nostra rubrica, le decorazioni e i prodotti tecnologici per decorare le nostre case sono stati il focus principale. Ciò che andremo a trattare oggi, invece, sposta la bilancia su un’altra componente, ovvero le potenzialità social di alcuni dispositivi, gadget e devices che possano rendere il Natale sì più smart ma altresì più coinvolgente per tutti i membri della famiglia.

1) Un Mescolatore di carte automatico

Già, avete letto bene. Esistono dei mescolatori di carte automatici che rendono più agevole e veloce mischiare le carte prima di giocare. Dopo la lunga cena della Vigilia o un lungo e impegnativo pranzo di Natale, lasciare a “lui” questa responsabilità potrebbe farci giocare più rilassati. Giocate, sì, ma in modo responsabile!

2) Luci Philips Hue

Le luci di Natale targate Philips rappresentano, oltre che una decorazione (elemento sul quale, questa volta, non vogliamo porre l’accento), una soluzione social e di convivialità non indifferente. Il momento dell’addobbo è un momento da spendere insieme a tutta la famiglia e quale miglior modo di utilizzare delle luci la cui affidabilità e durata è garantita da un’azienda così importante?

3) Fire TV Stick

Qual è il nesso tra una Fire Stick e il Natale? Beh, vi basterà pensare alla possibilità di riunire la famiglia davanti alla TV per guardare un bel film natalizio, disponibile sulle principali piattaforme di streaming, alle quali, grazie alla Fire Stick potrete accedere senza problemi. In questo periodo i cataloghi dei vari Netflix, Prime Video e Disney Plus si riempiono di film a tema, quale miglior momento per accedervi e guardarli in compagnia?

4) JoyCon Nintendo Switch

No, qualora lo steste pensando, con questo prodotto non ci riferiamo solo ai gamer più incalliti ma a tutti coloro che vogliono passare il Natale in compagnia dei propri cari e vogliono farlo divertendosi. E dunque, acquistare un JoyCon in più per Nintendo Switch, vi darà la possibilità di giocare in compagnia a quei titoli che tecnicamente si definiscono: “Party Game”… più “party” del Natale cosa c’è?

5) Termometro Meater 2 Plus

Il momento conviviale per eccellenza, anche a Natale, è quello in cui ci si siede a tavola e si gustano le pietanze preparate per l’occasione. Quest’ultimo curioso consiglio riguarda un termometro per la cottura degli alimenti che, collegato ad un’applicazione, aiuta il monitoraggio della preparazione dei cibi. Anche questo dispositivo può diventare un pretesto di convivialità, coinvolgendo tutti, grandi e piccoli, nelle attività culinarie.

di Francesco Messina