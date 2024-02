Come rendere la propria TV Smart? Basta davvero poco

Dite addio alle TV “classiche”, è il momento di espandere le proprie possibilità di intrattenimento con delle funzionalità smart

Che cosa si intende per “smart home”? Semplice, una casa – per l’appunto – smart, è una casa che al suo interno presenta diverse apparecchiature, dispositivi e device che cooperano e si uniscono in un vero e proprio ecosistema intelligente e all’avanguardia. Ogni elemento della casa può essere controllato tramite delle funzioni tecnologiche. Anche la TV, sì, anche la TV può diventare ancora più smart di quanto già non lo sia. Questo perché grazie a dei dispositivi dedicati possono essere aggiunte delle funzionalità extra come, ad esempio, l’accesso a servizi di streaming, o il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant e altro ancora. Come fare a rendere la propria TV Smart? Facile, con una Fire Stick. Si tratta di piccoli dispositivi che una volta collegati alla propria TV ne potenziano le possibilità e le caratteristiche, aggiungendo quella componente “intelligente” appena citata e descritta. Eccone alcune da poter acquistare e da poter utilizzare sui vostri televisori:

Fire Stick Amazon : ne esistono diverse versioni, dalla lite, alla standard fino alla 4K e alla 4K Max. Ognuna di esse, chiaramente, offre delle caratteristiche diverse. Ovviamente, anche il prezzo cambia, partendo dalla lite che è più accessibile ma con meno funzionalità, fino alla 4K Max che è la più completa (ma anche la più costosa).

: ne esistono diverse versioni, dalla lite, alla standard fino alla 4K e alla 4K Max. Ognuna di esse, chiaramente, offre delle caratteristiche diverse. Ovviamente, anche il prezzo cambia, partendo dalla lite che è più accessibile ma con meno funzionalità, fino alla 4K Max che è la più completa (ma anche la più costosa). Xiaomi TV Stick : nonostante Amazon sia stato uno dei pionieri di questo mercato e di questa tipologia di prodotti, non mancano delle alternativa e non poteva mancare una delle aziende leader dell’elettronica di consumo, Xiaomi. Dotata anch’essa di tante funzionalità, come di consueto, Xiaomi offre un ottimo prodotto a dei prezzi accessibili.

: nonostante Amazon sia stato uno dei pionieri di questo mercato e di questa tipologia di prodotti, non mancano delle alternativa e non poteva mancare una delle aziende leader dell’elettronica di consumo, Xiaomi. Dotata anch’essa di tante funzionalità, come di consueto, Xiaomi offre un ottimo prodotto a dei prezzi accessibili. Chromecast: anche Google si è lanciata in questo mercato, mettendo a disposizione degli utenti un proprio dispositivo capace di rendere smart i vostri televisori e lo fa con tutta quella che è la fama del suo brand. Grazie a questi device sarà possibile accedere, ad esempio, a Google TV oltre a tutte le altre classiche funzionalità

di Francesco Messina