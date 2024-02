Indumenti termici: come ci tengono al caldo?

Come facciamo a stare caldi con vestiti così sottili e leggeri? Tutti i segreti degli indumenti termici

Per gli appassionati di sport all’aria, in particolare quelli invernali, gli indumenti termici sono stati una piccola rivoluzione. Leggeri, elastici ed economici, permettono di stare caldi anche con temperature molto rigide, senza perdere mobilità. Come funziona questa semplice, ma efficace tecnologia?

Catturare il calore della pelle. Prima di tutto, dobbiamo capire come il nostro corpo si raffredda. Ci sono vari meccanismi, ma il più efficace è probabilmente quello del sudore. La pelle emette delle piccole goccioline che, evaporando, portano via il calore dalla nostra pelle. Gli indumenti termici interferiscono con questo meccanismo grazie ai vari strati di cui sono composti. Il primo è realizzato con un materiale che assorbe molto rapidamente il sudore, il quale non ha il tempo di evaporare, “rubando” calore al corpo. Il secondo strato, invece, deve essere traspirante per smaltire l’umidità accumulata nel secondo strato ed evitare i cattivi odori. Il terzo strato, opzionale, ci isola dalle intemperie. Questo “triplice attacco” intrappola il calore sulla nostra pelle e ci difende in modo eccellente dal freddo.

Il futuro.

La domanda è: possiamo fare anche di meglio? Ovviamente sì, e la tecnologia ci viene in aiuto. Non è difficile trovare al giorno d’oggi indumenti riscaldati, che non solo trattengono il calore, ma lo producono anche! Di solito, utilizzano una piccola batteria tascabile e delle resistenze termiche per generare un piacevole tepore. I modelli più avanzati possono essere anche collegati allo smartphone per regolare la temperatura o l’area da riscaldare. Vi immaginate di poter scattare una foto in mezzo alla neve in maniche corte e bermuda? Forse non si tratta di un futuro così lontano!

di Alberto Bacchin