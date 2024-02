Come riconoscere email e messaggi truffa

Vi forniamo alcuni utili consigli su come difendersi da email e messaggi inviati da malintenzionati per ingannarci

Molti malintenzionati cercano di sfruttare email e messaggi per tentare di truffarci, rubando dati e soldi o installando software pericolosi nei nostri dispositivi. Dotarsi di un buon antivirus è certamente il primo passo (qui trovate i migliori che vi consiglia tuttotek.it), ma a volte non è sufficiente poiché i trucchi dei criminali informatici diventano sempre più avanzati. Ecco perché vogliamo darvi alcuni consigli per aiutarvi e non cadere nei tranelli del web.

Contenuto sospetto

Il primo controllo da effettuare è sul contenuto della mail o del messaggio. Se ci sono errori di grammatica, caratteri strani o parole in lingua straniera si tratta certamente di un tentativo di truffa. Anche se non sono presenti errori evidenti, è importante valutare il tono della mail o del messaggio: un tono troppo allarmistico, minaccioso o un linguaggio poco formale dovrebbe farci sospettare. Infine è importante ragionare e contestualizzare il contenuto. Ad esempio, molti criminali si fingono spedizionieri o siti di e-commerce, ma se siete sicuri di non aver comprato nulla di recente si tratta certamente di una truffa. Anche fantomatiche vincite di denaro, offerte troppo vantaggiose, sanzioni da pagare in fretta e furia oppure richieste strane di norma sono da considerarsi sospette.

Indirizzo sospetto

Bisogna fare molta attenzione all’indirizzo del mittente o agli indirizzi web nel testo di mail e messaggi. Se notate qualcosa di sospetto, come un indirizzo composto da caratteri senza senso, si tratta quasi certamente di una truffa. Molti malintenzionati però sono astuti e usano un indirizzo simile ad uno affidabile per ingannarci. Bisogna fare molta attenzione in questo caso e osservare attentamente le piccole variazioni sospette, in particolare il dominio. Per esempio, il dominio del nostro sito è tuttotek.it. Se ricevete un link o una mail il cui indirizzo termina per tuttotek.official.it si tratta di un falso creato appositamente per ingannarvi. Basta anche un puntino o un carattere fuori posto per scatenare la truffa, ad esempio tutotek.it.

Allegati sospetti

In generale non si dovrebbe mai aprire un allegato di una email se non si conosce il mittente. In particolare se è in un formato eseguibile come .exe o file compressi .zip, .tar. Tuttavia anche immagini o PDF possono essere pericolosi se aperti. Diffidate in particolare di contenuti di cui il vostro client non è in grado di fornire anteprima.

Come difendersi

Se avete il sospetto che una email o un messaggio siano truffaldini, non cliccate nessun link, non rispondete e non aprite nessun allegato. Se sembrano provenire da un’organizzazione famosa, cercate di contattarla attraverso altri canali ufficiali per avere una conferma o una (probabile) smentita. Assolutamente non inserire mai e poi mai i vostri dati o quelle delle vostre carte di credito. Non appena avete conferma di truffa, segnalate la mail tramite il vostro client oppure bloccate il numero di telefono ed eliminate tutto.

di Alberto Bacchin