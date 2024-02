Domotica: le case del futuro sono smart, accessibili e sicure

titoloooooooooooooooooooooooooo

Che il nostro sia un mondo in continua evoluzione, costante crescita ed eterno sviluppo ormai è cosa ben nota. L’innovazione è infatti sempre stata una costante dell’essere umano, che ha sempre cercato, nel corso dei secoli, di migliorarsi e migliorare il proprio ambiente di vita. Dal lavoro alla casa passando per i servizi essenziali: qualsiasi luogo può innalzarsi qualitativamente parlando attraverso la tecnologia. E quindi parliamo di domotica: che cos’è?

Dalle lingue antiche all’innovazione moderna: cos’è la domotica?

Il termine “Domotica” deriva dal latino ‘domus’ (casa) e dal suffisso greco ‘tikos’ (arte, disciplina) e sta a indicare quella scienza interdisciplinare che si occupa dello studio e dello sviluppo di vari ambiti tecnologici volti a migliorare la qualità della vita dell’uomo all’interno della propria casa o di qualsiasi altro ambiente frequentato.

Che cosa fa dunque la domotica? Rende più intelligenti i nostri posti e permette di gestire diversi dispositivi e sistemi attraverso alcuni sistemi di controllo. Fra questi annoveriamo sicuramente i vari Google Home o Amazon Alexa, ad esempio, che permettono il controllo dell’illuminazione, della termoregolazione, di alcuni elettrodomestici, dell’irrigazione dei giardini e, anche, del monitoraggio energetico.

Se volete sapere come iniziare a rendere la vostra casa Smart, vi consigliamo di leggere questi primi consigli di tuttotek.it, cliccate qui!

Quali sono i vantaggi della domotica?

Fate ben attenzione però, perché la domotica non è solo un lusso per tecnofili, ma un vero e proprio servizio che offre vantaggi concreti per tutti:

Comfort: la casa si adatta alle vostre esigenze, rendendo la vita più semplice e piacevole

Sicurezza: gli impianti domotici possono aiutarvi a proteggere la vostra casa

Risparmio energetico: la domotica aiuta anche nella riduzione dei costi energetici e a risparmiare sulle bollette

Accessibilità: alcuni impianti tecnologici possono rendere più accessibile la vostra casa anche a persone con disabilità o anziane

Insomma: la casa del futuro è qui, non stiamo parlando di fantascienza, ma di sistemi accessibili e in alcuna misura alla portata economica di tutti. Accendere le luci con il battito delle mani non è più solo un sogno da film, ma è anzi un semplice, banale e avveniristico punto di partenza. Le possibilità sono realmente infinite.

Curiosi di sapere quali sono cinque dispositivi da inserire nella vostra Smart-Home? Ci pensa tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina