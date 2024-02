Le 3 cose che non sapevate di Whatsapp: curiosità funzionali

Dal blocco ai nuovissimi canali, Whatsapp continua a stupire

Whatsapp, l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo, presente sugli smartphone di chiunque di noi, l’ormai principale canale di comunicazione fra le persone… proprio Whatsapp può nascondere qualche segreto o qualche curiosa funzionalità di cui ancora non eravate a conoscenza. L’evoluzione di questa piattaforma è stata ed è ancora sotto gli occhi di tutti. Basti pensare a quante comunicazioni, anche in ambito lavorativo, vengono effettuate proprio attraverso gruppi dedicati o ancora, quanto si sia evoluta l’applicazione con l’introduzione di stati, canali, chiamate ecc… In questo articolo, però, andremo a presentare 3 funzionalità di cui, probabilmente, ancora non eravate a conoscenza e che possono ulteriormente approfondirne l’esperienza d’utilizzo:

Come capire se qualcuno mi ha bloccato? Sappiamo tutti che, su Whatsapp, è possibile bloccare dei contatti indesiderati, dal quale non vogliamo ricevere messaggi e/o notifiche di alcun genere. E se fossimo noi a essere stati bloccati da qualcuno? Sono 3 i segnali che possono offrire una risposta a questa domanda: immagine del profilo anonima, unica spunta dopo un messaggio inviato e non possibilità di effettuare chiamate. Qualora dovessero presentarsi questi 3 segnali molto probabilmente quell’utente ci avrà bloccato. Cosa sono i messaggi effimeri? Whatsapp mette a disposizione dell’utente la possibilità di inviare dei messaggi identificati come “effimeri”, ovvero dei messaggi temporanei che scompaiono dopo un certo periodo di tempo, stabilito dall’utente stesso. Per accedere a questa funzionalità basterà selezionare il contatto con cui si vuole chattare, tappare i 3 pallini in alto a destra e selezionare “messaggi effimeri”. Cosa sono i canali? Una delle ultime novità aggiunte in Whatsapp sono i canali, ovvero delle pagine che possono essere create da qualsiasi utente che utilizza l’applicazione e che ne diventa automaticamente l’amministratore. Su questa pagina personale, l’utente può condividere qualsiasi cosa gli passi per la testa con post scritti o immagini, ma anche video e adesivi. Uno strumento in più pensato per avvicinare l’ecosistema di Whatsapp al mondo dei creators. Qualora si entrasse a far parte di uno di questi canali, Whatsapp stessa garantisce che i numeri di telefono dei partecipanti non saranno visualizzabili, garantendo così privacy e sicurezza.

Per approfondire ulteriormente il mondo di Whatsapp e scoprire altre funzionalità nascoste (e non) date un’occhiata ai nostri articolo dedicati su tuttotek.it.

di Francesco Messina