Vi sentite poco sicuri online? Usate una VPN

Vi spieghiamo in modo semplice cosa sono le Virtual Private Network (VPN) e perché sono utili per la sicurezza online

C’è stato un tempo in cui il rischio peggiore che poteva capitare navigando online era quello di beccare un virus che costringeva a formattare il PC. Oggi, invece, il rischio più importante è legato alla privacy e ai nostri dati: i malintenzionati sono interessati alla nostra identità, alle nostre caselle di posta, ai numeri di telefono e, purtroppo, anche quelli delle carte di credito. Queste informazioni possono essere utilizzate direttamente per compiere illeciti oppure vendute al miglior offerente. Ma abbiamo una potente arma di difesa: la VPN. Cercheremo di spiegarvi in modo semplice come funzionano!

Crittografia

Anche se non ce ne accorgiamo, tutto quello che passa per la rete ha attaccate una serie di informazioni che identificano noi e il nostro dispositivo. Tramite una VPN possiamo nascondere tutte queste informazioni. In sostanza, è come noleggiare un’auto con i vetri oscurati. Non è la vostra solita auto e quindi non può essere riconosciuta. Inoltre, nessuno può vedere chi la guida. Arriverete così a destinazione in totale discrezione. La VPN permette di trasportare i nostri dati in modo sicuro perché li nasconde dentro un involucro completamente anonimo e quasi impossibile da decifrare. Per farlo usa appunto la tecnologia crittografica.

Rete Privata

Non vi basta? Ebbene immaginate di poter guidare la vostra auto noleggiata in una strada completamente privata e diretta per la vostra destinazione? Non solo vi sentirete più sicuri, ma impiegherete anche meno tempo ad arrivare! Questo è quello che permette di fare una VPN: crea un collegamente privato e diretto con la destinazione delle vostre informazioni per aumentare sicurezza e reattività. I migliori servizi VPN – se vi interessa, questi sono quelli che consiglia tuttotek.it – infatti utilizzano una rete di server e infrastrutture proprio a questo scopo.

Geolocalizzazione

Forse non lo sapete, ma è semplicissimo capire da quale paese del mondo accediamo ad Internet. Questo meccanismo è sfruttato sia dai governi che dalle aziende per limitare l’accesso a siti web e servizi online, a seconda della nostra posizione. Ma con una VPN possiamo fingerci connessi in qualsiasi paese del mondo. Una funzionalità molto utile quando si è in viaggio, ad esempio, anche se in alcuni paesi potrebbe non essere legale; quindi, informatevi sempre prima di procedere.

Vi abbiamo incuriosito? Ovviamente una VPN non risolve tutti i problemi di sicurezza. E soprattutto non tutte le VPN offrono gli stessi servizi. Se volete provare questa tecnologia, noi vi consigliamo NordVPN come prima scelta. Avrete diritto anche a 30 giorni di prova con garanzia soddisfatti o rimborsati. Oppure potete acquistare un dispositivo con VPN integrata, come Google Pixel. In ogni caso fate sempre attenzione a tutti i rischi del web: la miglior difesa è la prevenzione!

