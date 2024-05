Opel svela al mondo Frontera, il nuovo SUV interamente elettrico

La casa del Blitz svela in anteprima mondiale a Istanbul il nuovo Opel Frontera, il SUV compatto che sarà disponibile anche in versione full electric

Opel ha presentato in anteprima mondiale il nuovo Opel Frontera, un SUV compatto progettato per gli amanti della vita all’aperto e delle famiglie. Il CEO di Opel, Florian Huettl, insieme a Mark Adams, Vice President Design, e Tobias A. Gubitz, Senior Vice President Product & Pricing, hanno svelato il nuovo modello a Istanbul davanti a un pubblico internazionale e numerosi giornalisti. Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile in due varianti: Opel Frontera Electric completamente elettrico e a zero emissioni locali e Opel Frontera Hybrid. Florian Huettl ha sottolineato l’importanza del nuovo modello per il futuro di Opel, definendolo un SUV altamente flessibile, spazioso ed elettrificato che conquisterà nuovi clienti. Il nome riprende quello della fuoristrada venduta dalla casa tedesca fra gli Anni 90 e i primi 2000. Il nuovo Opel Frontera presenta un design moderno con il logo Opel Blitz al centro della frontale Opel Vizor, passaruota e soglie prominenti, e montante C accattivante. Gli interni offrono un abitacolo spazioso con volante di nuova concezione e due schermi widescreen da 10 pollici. Numerose funzioni pratiche, come l’innovativa stazione per smartphone, sono disponibili di serie. Il SUV offre anche una capacità di carico eccezionale, con più di 450 litri di bagagliaio, estendibili fino a 1.600 litri con i sedili abbattuti.

Opel Frontera è ideale per trasportare la squadra, gli amici o l’intera famiglia, e può essere equipaggiato con barre sul tetto e una tenda da tetto per chi desidera passare la notte all’aria aperta. Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt che in versione completamente elettrica. La versione ibrida presenta un motore turbo a benzina da 1,2 litri in combinazione con un motore elettrico e un cambio elettrificato a doppia frizione, mentre la versione elettrica offre un’autonomia di oltre 300 chilometri. Entrambe le varianti offrono un’esperienza di guida intuitiva e accessibile, con numerose opzioni di equipaggiamento e un processo d’ordine semplificato. Per ora la Frontera è proposta a cinque posti, ma in futuro potrebbe arrivare la versione a sette posti. Inoltre, questo nuovo SUV di casa Opel sarà il primo modello del marchio a essere ordinabile digitalmente tramite una “one-scroll experience”, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare il veicolo completamente online dal proprio dispositivo mobile o presso il concessionario locale. Dunque Opel si dimostra un’azienda sempre attenta a offrire il massimo ai propri clienti e con un occhio sempre vigile verso la sostenibilità. Se volete saperne di più di questo nuovo gioiellino di casa Opel potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo