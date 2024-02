Salone di Ginevra 2024: il gruppo SAIC presenta la nuova Berlina Elettrica IM L6

La nuova Berlina Elettrica IM L6 è un concentrato di stile e potenza, la punta di Diamante di Ginevra 2024

Al Salone di Ginevra 2024, il Gruppo SAIC – proprietario di numerosi marchi automobilistici e che da circa 4 anni ha deciso di lanciarsi a capofitto anche nel mercato delle auto elettriche – ha presentato con orgoglio la sua nuova creazione: la berlina elettrica IM L6. Questo evento segna il debutto in Europa del marchio premium IM, il cui lancio sul mercato è previsto nel 2025. IM Motors, fondata nel 2020 come joint venture tra SAIC, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech ha già regalato al mercato dei veri e propri gioielli come la berlina L7 nel 2022 e successivamente i SUV LS7 e LS6. L’auto ha suscitato subito grande attenzione da parte degli addetti ai lavori e dei visitatori grazie al suo design, con lineamenti che fondono le più classiche caratteristiche delle Berline con quelle di un Coupé e, inoltre, grazie alle sue specifiche tecniche e prestazionali. L’auto, infatti, promette prestazioni di primissima fascia con soli 3 secondi per raggiungere i 100kmh partendo, ovviamente, da 0. Sul tetto presenta il sensore LiDAR, che supporta funzionalità avanzate di assistenza alla guida e il tutto viene condito da degli interni minimal in pieno stile IM, e un ampio display che domina la plancia. La vettura sarà disponibile in due versioni per il mercato europeo: una con una percorrenza di 600 km secondo il ciclo WLTP e un’altra che arriva fino a 800 km. Ricordiamo che, questa vettura, debutterà in Europa solo a partire dal prossimo anno, dal 2025. L’attesa è palpabile e le premesse sono davvero molto interessanti per quella che risulta essere una vettura elettrica dalle caratteristiche uniche, riconosciuta da tutti i visitatori della kermesse svizzera, una delle auto più attese con una forte quantità di hype che ci accompagnerà da oggi fino al giorno del suo lancio.

Per saperne di più e date un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Francesco Messina