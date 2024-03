Taxi senza tassista? Si può… Nissan lancia la nuova frontiera del trasporto pubblico in chiave tech

Nissan è pronta a lanciare sul mercato dei “Robotaxi” che ci trasporteranno per le vie delle città

No, non siamo in un film di fantascienza e nemmeno in un romanzo di Asimov, siamo sul pianeta Terra, nel 2024 e in particolar modo ci troviamo in Giappone e ci troviamo ad aver a che fare con una delle aziende automobilistiche più famose e note al mondo, ovvero Nissan. La casa automobilistica del Sol Levante ha lanciato un nuovo progetto che prevede, entro il 2027, la fine della distribuzione di “Robotaxi”, ovvero Taxi autonomi e senza tassista. Questa iniziativa risponde alla carenza di autisti causata dall’invecchiamento della popolazione in Giappone, proponendo nuove soluzioni per migliorare la mobilità nel paese. Nissan, però, prima di lanciare questa proposta viene da ben 7 anni di sperimentazioni e test; è dal 2017, infatti, che vengono avviati servizi come il Namie Smart Mobility a Yokohama o anche a Londra. I collaudi inizieranno nell’area di Minato Mirai nel 2024 utilizzando i minivan Nissan Serena, con un graduale aumento del livello di guida autonoma. Tra il 2025 e il 2026 si svolgeranno test dimostrativi nelle aree di Yokohama, inclusi Minato Mirai, Sakuragi-cho e Kannai, con 20 veicoli dotati di conducente a bordo. Infine, nel 2027, Nissan avvierà i servizi di guida autonoma in tre o quattro comuni, comprese le aree rurali, coinvolgendo decine di veicoli. Tutto questo, ovviamente, ci proietta in un futuro sempre più tech e sempre più all’avanguardia o, ancor più semplicemente e romanticamente, come veniva immaginato da diversi futurologi e visionari che nelle loro opere hanno “anticipato” ciò che il mondo ci darà in pasto da qui ai prossimi anni.

di Francesco Messina