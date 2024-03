TV: LED, OLED e QLED, quale scegliere? Ecco le principali differenze

Diciture complesse e qualità diverse: tutti i segreti delle TV LED, OLED e QLED

La scelta di una TV è sempre molto importante e delicata ma oggi andremo a trattare quelle che sono le migliori TV sul mercato, bensì andremo a chiarire alcuni dettagli tecnici relativi alle differenze tra LED, OLED e QLED. Spesso ci troviamo di fronte a queste diciture ma non tutti sanno, a conti fatti e nel pratico, quali sono le differenza tra ognuna di queste caratteristiche.

LED: è bene sapere, fin dall’inizio, che la tecnologia LED è presente in ogni TV, anche nelle OLED e nelle QLED, la differenza sta nella qualità dei diodi e dei pixel che danno vita all’immagine. Una televisione LED sarà meno luminosa e avrà meno dettagli rispetto ad una QLED o OLED.

OLED: non è altro che l’acronimo di LED organico o diodo organico a emissione di luce, introdotto per la prima volta nel 2013. Questa tecnologia rende completamente inutile la retroilluminazione, infatti, sono dotate di diodi autonomi, dotati sia di illuminazione che di colore. Questi diodi si accendono e si spengono in autonomia in base al tipo di scena che gira su schermo, rendendo le immagini ancora più realistiche. Ad esempio, nelle scene più scure, i pixel si spegneranno in automatico, dando più intensità al nero, mentre nelle zone più illuminate rimarranno accesi.

QLED: è l’acronimo per Quantum Light-Emitting Diode. In questo caso viene utilizzata una retroilluminazione su uno strato specializzato di quantum dot, che detto in parole povere significa che le immagini sono molto più luminose e capaci di offrire una maggiore gamma di colori che dando quindi più sfumature a ciò che viene trasmesso sullo schermo. Inoltre, le TV QLED riescono a offrire il top della luminosità sia in ambienti scuri e sia in ambienti molto luminosi, eliminando quei fastidiosi frangenti di difficoltà visiva.

di Francesco Messina