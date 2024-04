Come scegliere un robot aspirapolvere

Si tratta di una delle frontiere per la pulizia domestica. Ma scegliere il miglior robot aspirapolvere per le nostre esigenze?

Il robot aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più avanzati che si possono trovare in casa. Si tratta di veri e propri robot autonomi in grado di spazzare, aspirare e anche lavare i nostri pavimenti, facendoci risparmiare un bel po’ di fatica. Ma non sono tutti uguali. Anche solo guardando ai prezzi ci possiamo accorgere come si possa passare da meno di 200 fino ad oltre 1000 euro. Come scegliere quindi il miglior robot aspirapolvere?

Cosa sapere. Il primo fattore importante è la capacità di navigazione cioè la capacità del robot di muoversi in modo intelligente, evitando gli ostacoli e pianificando traiettorie ottimali per la pulizia. I robot più semplici e meno costosi cambiano direzione a caso quanto colpiscono un ostacolo, mentre quelli più avanzati sono in grado di rilevare gli ostacoli con telecamere e laser e possono creare una mappa della casa in modo da sapere quali aree sono già state pulite e quali no. Il secondo fattore importante è la stazione base. Si parte da stazioni molto semplici che semplicemente ricaricano il robot a quelle molto evolute in grado di svuotare in modo automatico il serbatoio e pulire le spazzole in modo da minimizzare l’intervento manuale. Poi bisogna considerare la potenza di aspirazione e la tecnologia per il lavaggio del pavimento. Infine le funzionalità smart e l’interfaccia utente variano molto. Siete più confusi di prima? Vi suggeriamo qualche modello!

Lefant M1. Si tratta di un robot di fascia bassa, ma con tutte le principali funzionalità. Dalla navigazione con tecnologia laser, all’applicazione per smartphone. Manca la stazione di svuotamento automatica e la potenza non è elevatissima, circa 4000 Pa. Tuttavia sarà sufficiente per rimuovere gran parte dello sporco. Per il prezzo, si tratta di un ottimo prodotto, circa 250 euro!

Ecovacs Deebot T20 Omni. Ottimo prodotto, con tantissima tecnologia all’interno. Con i suoi 6000 Pa di potenza e lavaggio ad acqua calda, lo sporco non avrà scampo. Abbiamo poi la stazione automatica per lo svuotamento e la tecnologia di navigazione 3D. Questo robot è in grado di muoversi con agilità per una pulizia smart della casa. Tanta qualità, prezzo un po’ più alto: dovremo sborsare circa 700 euro.

dreame L20 Ultra Complete. Uno dei robot aspirapolvere più avanzati con una potenza di ben 7000 Pa, stazione automatica per svuotamento e lavaggio spazzole, navigazione con tecnologia di intelligenza artificiale e una particolare cura dei tappeti. Grazie alla capiente stazione base, potrà operare per oltre due mesi senza bisogno del vostro intervento. La qualità si paga ovviamente. Questo robot costa oltre 1200 euro!

Se siete interessati a questi prodotti, date un’occhiata alla guida completa su tuttotek.it, che include molti altri modelli!

di Alberto Bacchin