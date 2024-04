Presentata la nuova Alfa Romeo Milano: il primo SUV compatto ed elettrico del Biscione

La nuova punta di diamante del marchio italiano è un richiamo alla città di Milano dove nel 1910 tutto ebbe inizio

La nuova Alfa Romeo Milano è stata presentata come un SUV compatto che segna il ritorno della casa automobilistica italiana nel segmento B. Questo modello, lungo 4,17 metri, offre quattro diverse motorizzazioni: ibrida con 136 CV, ibrida Q4 a trazione integrale con 136 CV, elettrica con 156 CV e una versione elettrica Veloce con 240 CV. Il design della Milano è stato creato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino con a capo il famoso designer Alejandro Mesonero, incorporando elementi iconici come il trilobo frontale e una striscia luminosa posteriore. L’interno presenta un design moderno con un’ampia dotazione digitale, inclusi schermi da 10,25 pollici per strumentazione e infotainment, nonché un assistente virtuale attivabile con il comando “Hey Alfa”, basato su Chat GPT.

La Milano offre anche tecnologie avanzate come l’accesso senza chiave, la pianificazione delle soste di ricarica per le versioni elettriche e gli aggiornamenti software over-the-air per mappe e software. Per quanto riguarda la sicurezza e l’assistenza alla guida, Alfa Romeo inserisce in dotazione il sistema ADAS di livello 2 con sensori di parcheggio, controllo di velocità, frenata e sterzo e telecamera posteriore. L’Alfa Romeo Milano è disponibile sia in versione ibrida che elettrica, con quest’ultima che offre un’autonomia dichiarata di 410 km nel ciclo WLTP. La versione elettrica della Milano è equipaggiata con un motore da 156 CV abbinato a una batteria da 54 kWh, mentre la variante Veloce offre 240 CV. La Milano è anche disponibile in versione Mild Hybrid a 48V, con un motore turbo benzina da 1,2 litri che eroga 136 CV combinato con un motore elettrico. In sintesi, la nuova Alfa Romeo Milano rappresenta un’interessante proposta nel segmento dei SUV compatti, offrendo una combinazione di design distintivo, tecnologie avanzate e opzioni di motorizzazione che includono sia ibridi che veicoli completamente elettrici, il tutto mantenendo l’eleganza e lo stile tipici del marchio Alfa Romeo.

di Lorenzo Apuzzo