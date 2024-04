Le videocamere da acquistare per la sicurezza domestica

Le videocamere di sorveglianza sono un ottimo strumento per migliorare la sicurezza della nostra casa

La preoccupazione per ladri e malintenzionati è un sentimento diffuso che affligge molte persone da tempi immemorabili. Tuttavia, l’avanzamento della tecnologia ci offre oggi strumenti per garantire una maggiore sicurezza. Le moderne videocamere per la sorveglianza integrano funzionalità di intelligenza artificiale come il rilevamento delle persone, microfoni omnidirezionali e visione notturna. Grazie alla connessione Internet e ai servizi di cloud, è possibile accedere allo streaming in tempo reale o archiviare i video in modo sicuro per poterli consultare in un secondo momento. Queste funzionalità permettono di reagire velocemente in caso di intrusioni e, allo stesso tempo, offrono applicazioni pratiche nella vita quotidiana, come la sorveglianza degli animali domestici. Ecco quindi alcuni consigli su quali videocamere di sicurezza acquistare.

Reolink Go PT Plus. Si tratta di videocamera da esterno, caratterizzata dalla facilità di installazione e dalla sua autonomia energetica grazie al pannello solare e alla batteria integrata, che consentono il funzionamento anche senza un collegamento fisico alla rete elettrica. Tramite SIM si può connettere a Internet, ma possiamo anche registrare su una scheda SD. Infine abbiamo varie funzionalità smart, tra cui il rilevamento delle persone e le notifiche tramite app in caso di attività sospette.

EZVIZ C6N. Una videocamera per uso interno motorizzata, in grado di rilevare i movimenti e di seguirli in modo intelligente. Dotata di un microfono bidirezionale, consente un’interazione remota, particolarmente utile per fornire assistenza agli anziani ad esempio. EZVIZ C6N si collega al Wi-Fi e tramite un’app dedicata è possibile accedere allo streaming live e ricevere notifiche. Inoltre, è compatibile con altre telecamere dello stesso brand, consentendo il monitoraggio di più stanze utilizzando una sola app.

YI Pro 2K Home Camera. Sempre da interno, ma questa volta statica, si distingue per la sua risoluzione 2K, superiore alla media che generalmente si ferma a FHD. In questo modo le immagini saranno più nitide. Ciò garantisce immagini più nitide e dettagliate. Inoltre, la sua avanzata intelligenza artificiale consente il riconoscimento efficace delle situazioni pericolose, inviando notifiche tramite un’app dedicata. La telecamera è dotata di connessione Wi-Fi e visione notturna.

La maggior parte di queste videocamere offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, essendo economiche e semplici da installare e utilizzare, anche per coloro che non hanno particolare esperienza nel settore. Se desiderate approfondire ulteriormente l’argomento, vi invitiamo a visitare tuttotek.it e cercare la guida alle migliori videocamere di videosorveglianza!

di Alberto Bacchin