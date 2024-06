Citroën DS4 E-Tense: design, tecnologia e prestazioni al servizio dell’efficienza

Una ibrida accattivante, attuale ed eco-sostenibile: ecco la nuova DS4 E-Tense

Nel panorama automobilistico attuale, la sensibilità verso l’ambiente e la ricerca di soluzioni di mobilità sostenibili sono sempre più importanti. In questo contesto, la Citroen DS4 E-Tense si distingue come una scelta eccellente, coniugando eleganza, tecnologia e prestazioni elevate con una motorizzazione che la rende un’auto eco-compatibile e versatile. Una berlina di lusso ibrida plug-in curata nei minimi dettagli e votata al comfort di guida superiore, che riesce a distinguersi per uno stile audace e moderno arricchito da soluzioni tecnologiche innovative e da una significativa riduzione delle emissioni. Se volete saperne tutto, ma davvero tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicatole dai ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

Al cuore della DS4 E-Tense pulsa un sistema ibrido plug-in che combina un motore termico benzina da 179 CV con un motore elettrico da 110 CV, per una potenza totale di 225 CV. La batteria agli ioni di litio permette di guidare in modalità elettrica silenziosa e a zero emissioni, per un’autonomia di circa 38 km. In modalità ibrida, il consumo si attesta sui 15,4 km/l, garantendo efficienza anche nei tragitti più lunghi.

Gli interni della DS4 E-Tense sono un connubio di eleganza e comfort. I sedili anteriori, spaziosi e regolabili elettricamente, offrono diverse funzioni come riscaldamento, ventilazione e massaggio per garantire il massimo benessere a bordo. La plancia, curvilinea e avvolgente, presenta materiali di alta qualità e finiture artigianali, come le cuciture “point perle” dei sedili in pelle.

La Citroën DS4 E-Tense si dimostra a suo agio in ogni situazione di guida. Lo sterzo leggero e la risposta pronta dei motori, abbinati al cambio automatico a otto marce, assicurano una guida fluida e piacevole nel traffico cittadino. Le sospensioni assorbono efficacemente le asperità del manto stradale, garantendo un comfort elevato anche nei viaggi più lunghi. La visibilità posteriore limitata è compensata dalla retrocamera e dai sensori di parcheggio di serie.

Fuori città, la DS4 E-Tense mantiene una buona precisione di guida e filtra efficacemente le asperità del manto stradale. Il sistema di ricarica e-Save permette di mantenere una riserva di energia utilizzando il motore termico, mentre il sistema Night Vision opzionale migliora la sicurezza durante la guida notturna.

La Citroën DS4 E-Tense rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’auto che combina lusso, tecnologia e sostenibilità. Il suo prezzo elevato è giustificato dall’alto livello di qualità, dalle prestazioni eccellenti e dalle dotazioni tecnologiche avanzate.

di Marta Gravina