BMW Serie 1: arriva la quarta generazione

L’iconica Berlina tedesca si aggiorna ancora

BMW ha lanciato la quarta generazione della sua iconica Serie 1, introducendo significative innovazioni nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni. Il nuovo look è immediatamente riconoscibile, più imponente e moderno, con dimensioni leggermente aumentate: la lunghezza è cresciuta di 42 mm e l’altezza di 25 mm, offrendo maggiore spazio e comfort ai passeggeri. Il frontale ridisegnato presenta una griglia a doppio rene più ampia, mentre i fari a LED di serie hanno un design affilato che conferisce all’auto un aspetto distintivo e aggressivo.

L’abitacolo è stato completamente rinnovato, con materiali di alta qualità e sedili sportivi Econeer rivestiti in poliestere riciclato, riflettendo l’impegno di BMW verso la sostenibilità. Lo spazio interno è più ampio ed è ideale per le esigenze quotidiane e i viaggi lunghi.

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida della nuova Serie 1. Il Curved Display, composto da schermi da 10.25 e 10.7 pollici, integra il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment, creando un ambiente minimalista e moderno grazie alla riduzione dei pulsanti fisici. Il sistema iDrive di ultima generazione offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con avanzate funzionalità di connettività e assistenza alla guida.

Sotto il cofano, la nuova Serie 1 offre una gamma di motorizzazioni efficienti e potenti, tra cui un motore mild hybrid che combina prestazioni sportive con consumi ridotti. L’attenzione all’aerodinamica e l’assetto sportivo M Sport disponibile come optional garantiscono una guida dinamica e coinvolgente, mantenendo il tipico DNA sportivo di BMW.

La nuova BMW Serie 1 si conferma come un punto di riferimento nel segmento delle berline compatte premium, rappresentando un perfetto mix di stile, tecnologia e prestazioni. Con il suo design rinnovato, le tecnologie all’avanguardia e le motorizzazioni efficienti, la quarta generazione della Serie 1 offre un’esperienza di guida superiore, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’innovazione.

di Francesco Messina