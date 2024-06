Una fotocamera per le vacanze: i nostri consigli

Partiamo per le vacanze con una bella fotocamera per immortalare paesaggi, monumenti e tutti i momenti felici. Ecco quali modelli acquistare

Le vacanze sono il momento in cui si scatta di più. Anche se ormai gli smartphone sono lo strumento fotografico prediletto dalla massa, ci sono ancora alcuni estimatori della buona vecchia fotocamera. “Vecchia” per modo di dire: al giorno d’oggi le fotocamere sono un condensato di tecnologie che le rendono più piccole, rapide e supportano il fotografo meno esperto. Ma perché scegliere una fotocamera piuttosto che uno smartphone? In genere, la qualità del sensore e soprattutto degli obiettivi (intercambiabili) è molto superiore, permettendo di scattare fotografie mozzafiato, con tanti dettagli e colori vibranti. Trovare il modello adatto a voi può non essere semplice, specialmente se siete alle prime armi. Ma ecco qualche utile consiglio!

Per chi viaggia leggero. Sony A6600 è una fotocamera molto compatta, ma con un sensore di ottima qualità. Vanta anche eccellenti prestazioni in autofocus e il corpo macchina è resistente a polvere e umidità. Inoltre, si può utilizzare la connessione Wi-Fi o Bluetooth per trasferire velocemente le foto. La consigliamo con una lente Sony 16-55mm f/2.8 o con Sony 35mm f/1.8.

Per chi ama lo stile. C’è chi ama lo stile delle fotocamere Fujifilm e chi mente. La X-T50 è una fotocamera di fascia media che integra un sensore da ben 40 MP per scattare foto e video ad altissima risoluzione. È bellissima da vedere e pratica da utilizzare, grazie alle ghiere di selezione. E con la funzione di simulazione della pellicola, non ci si annoia mai! Consigliati gli obiettivi XF 16-55mm F2.8 R LM WR oppure il 50mm F1.0.

Per chi ama le cose in grande. Di norma non si consiglia una Full Frame ai novizi, ma la Sony A7 III è stata una leggenda. Pratica, prestante e con uno dei migliori sensori mai creati. Oggi forse è stata surclassata da modelli più recenti, ma a rapporto qualità-prezzo difficilmente troverete di meglio. Provare per credere, magari con il Sony 24-70 f/2.8.

E se vi sentite ancora insicuri, su tuttotek.it trovate tantissime guide sulle fotografia, in particolare vi consigliamo quella su come scegliere la prima macchina fotografica. E ovviamente ricordatevi che l’esperienza conta più di tutto, quindi uscite e fotografate!

di Alberto Bacchin