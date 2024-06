Ferrari: in arrivo due nuove auto completamente elettriche

Anche Ferrari si prepara a tuffarsi nel mare dei veicoli elettrici

Ferrari si prepara a fare un grande passo nel futuro con il lancio di due nuove auto elettriche, segnando un’importante svolta per la storica casa automobilistica di Maranello. Nonostante l’azienda abbia rassicurato gli appassionati che continueranno a produrre i tanto amati motori V12, il focus attuale è decisamente rivolto verso la mobilità elettrica.

La prima delle due nuove auto elettriche di Ferrari, attesa con grande interesse, avrà un prezzo di listino di circa mezzo milione di euro, una cifra considerevole anche per gli standard del marchio. Questo prezzo riflette la fiducia dell’azienda nel nuovo modello, considerando che il costo medio di una Ferrari, con optional e personalizzazioni, è di circa 350.000 euro.

La presentazione ufficiale della prima auto elettrica di Ferrari è prevista per il prossimo venerdì, alla presenza del presidente Mattarella, durante l’inaugurazione del nuovo e-building. Questa nuova struttura produttiva rappresenta una mossa audace e ambiziosa per Ferrari, che l’anno scorso ha consegnato meno di 14.000 auto. Il nuovo stabilimento permetterà infatti di incrementare la capacità produttiva fino a 20.000 veicoli all’anno.

Questo passo segna una doppia rivoluzione per Ferrari: non solo per l’ingresso nel mercato delle auto elettriche, ma anche per l’aumento significativo della produzione. Si sa che Ferrari sta lavorando per creare un’esperienza sonora unica anche per i veicoli elettrici. I motori elettrici, infatti, possono generare suoni distintivi girando a oltre 25 mila giri al minuto.

Le due nuove auto elettriche di Ferrari sono ancora avvolte nel mistero, con pochi dettagli disponibili al pubblico. Tuttavia, l’entusiasmo e l’attesa per questi modelli innovativi continuano a crescere, segnando un nuovo capitolo nella storia della celebre casa automobilistica italiana.

di Francesco Messina