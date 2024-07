Amazon Prime Day: guida agli acquisti tech

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e sta entrando nel vivo. Ecco quindi i nostri consigli per gli acquisti di prodotti tecnologici

Ci siamo: il Prime Day di Amazon è arrivato. Fino alle ore 23.59 di mercoledì 17 luglio saranno attive centinaia di offerte su tantissimi prodotti, accessibili a tutti i clienti con abbonamento Prime ovviamente. Orientarsi nel caos delle offerte può essere complicato, ecco perché vogliamo aiutarvi con una guida pratica agli acquisti di selezionati prodotti a elevato contenuto tecnologico. Cominciamo!

Smartphone

Oggi la scelta di un telefono è basata su tre caratteristiche principali: display, prestazioni e fotocamera. Queste potranno essere facilmente accessibili nella scheda tecnica del prodotto della relativa pagina Amazon. In genere un pannello da circa 6 pollici garantisce un buon compromesso tra spazio nello schermo e portabilità. La risoluzione dovrebbe essere almeno FHD per testo e icone nitide. Sulle prestazioni ciò che fa la differenza è la quantità di RAM e storage. Consigliamo almeno 6GB di RAM e 128GB di storage, ma se scattate molte foto e video vi consigliamo di orientarvi su un modello da 256 GB oppure uno con memoria espandibile. Ormai anche i processori di fascia medio-bassa offrono ottime prestazioni, l’unica cosa che potrebbe fare la differenza è la presenza da una NPU per l’intelligenza artificiale. La fotocamere è invece complessa da valutare a priori, i megapixel non bastano. Potete affidarvi però a DxOMark che valuta con attenzione moltissimi modelli.

Attualmente in offerta per il Prime Day ci sono modelli top di gamma come Samsung S24 Ultra o Motorola Edge 50 Pro. Ma anche modelli di fascia media come HONOR Magic 6 Lite. Per la lista completa con tutte le offerte aggiornate, potete consultare la guida completa su tuttotek.it, cliccando qui.

Robot Aspirapolvere

Per scegliere un robot aspirapolvere, va considerato in primo luogo il sistema di navigazione. Preferite un robot dotato di LiDAR 2D o 3D e tecnologia di mapping perché possono muoversi in modo più intelligente ed efficiente. Dovremo poi valutare l’autonomia, per capire se è adeguata per pulire la nostra casa. Infine un terzo parametro importante è il tempo da dedicare alla macchina per mantenerla operativa che può essere influenzato dalla capienza del serbatoio o dalla capacità avanzata della base di ricarica. Anche funzionalità smart come il controllo via app e tramite assistenza virtuale.

In offerta potete trovare modelli dall’ottima rapporto qualità prezzo come Cecotec Conga 8290 o di fascia alta come ECOVACS DEEBOT T30 OMNI. Ma nella guida di tuttotek.it potrete trovare molti altri articoli in promozione.

Televisori

Prima di cercare una TV, considerate le dimensioni dello schermo in base alla distanza di visione e allo spazio disponibile: infatti un TV troppo grande non è comoda da guardare da vicino. Per un 55 pollici si consiglia una distanza di circa 2 metri. La risoluzione è altrettanto importante: 4K è lo standard attuale e garantisce un’ottima nitidezza ed è supportato da vari servizi di streaming. Ultimo aspetto fondamentale è il tipo di pannello: OLED offre neri più profondi e contrasto migliore che faranno apparire le scene quasi reali, mentre quelli QLED o Quantum Dot offrono una migliore riproduzione dei colori e luminosità di picco.

In sconto per il Prime Day ci sono sia modelli OLED come LG OLED evo C3 o QLED come Samsung Neo QLED QN95B. E se questi non bastassero, ovviamente potete consultare la guida completa su tuttotek.it.

Inoltre, per non perdervi nessuna delle offerte del Prime Day Amazon, vi consigliamo di tenere d’occhio l’articolo ufficiale dedicato all’evento.

di Alberto Bacchin