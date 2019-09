Zona Piacenza e Zona Calcio dalle 20.15: tra gli ospiti anche Imperiale

Quarta giornata di campionato, torna puntuale l’appuntamento con Zona Piacenza Calcio, la finestra sulla serie C che, come ogni lunedì, Telelibertà manda in onda dalle 20.15. Saranno ancora una volta Corrado Todeschi e Laura Fregoni a condurre la diretta incentrata sulle sorti del Piace, reduce dalla pesante sconfitta interna con la Fermana. A rappresentare i biancorossi allo Spazio Rotative ci saranno Marco Imperiale, difensore biancorosso, Francesco Guareschi, direttore generale del settore giovanile della società di via Gorra, e il consigliere Mario Chitti. Un’ora di diretta alla quale seguirà l’altra trasmissione della tv di Piacenza dedicata al calcio dilettantistico. Sarà in questo caso la miss Piacenza 2019 Alessandra Carlà ad affiancare Corrado Todeschi alla conduzione, mentre sono numerosi gli ospiti annunciati in studio. Tra gli altri, l’attaccante dell’Agazzanese, Alessandro Minasola, il direttore sportivo della Castellana Fontana Mauro Bergamaschi, con il giovane Guglielmetti. E poi: gli allenatori della Spes Borgotrebbia e del Rottofreno, Massimiliano Leccacorvi e Davide Soressi, con quest’ultimo supportato dal difensore Mattia Blesi.

