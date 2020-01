Faccia a faccia con i ladri in fuga: “Signora, abbiamo appena sventato un furto nella sua casa”

“Signora, abbiamo appena sventato un furto nella sua abitazione, ora inseguiamo i ladri”. E’ questa la frase che una donna residente in via Carducci, in un quartiere residenziale situato nei pressi del campo da calcio di Borgonovo, si è sentita rivolgere da uno dei tre uomini incrociati lungo le scale della palazzina in cui risiede mentre rincasava, prima di rendersi conto di quanto effettivamente accaduto. E’ successo nel tardo pomeriggio di martedì scorso. Un’azione fulminea andata in scena al calar del giorno, che non ha fruttato granchè in termini di bottino, ma che ha creato comprensibile inquietudine e forte rabbia a ben tre famiglie. Sottratti monili d’oro e denaro contante, sul caso indagano i carabinieri.

