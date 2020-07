Mery, un ruolo attivo al fianco di Peppe: “Non sapranno mai che abbiamo sgamato le cimici”

Da quanto emerso dalle intercettazioni nell’ambito dell’operazione Odysseus, appare come la compagna dell’appuntato Giuseppe Montella, (ora ai domiciliari) non sia affatto una figura slegata o comunque ignara dei traffici messi in atto dal marito. Anzi. In particolare, in una delle registrazioni effettuate attraverso il trojan installato nel telefono del carabiniere, i due, una sera, discutono in macchina su quale potrebbe essere il nascondiglio migliore per un “panetto” di fumo.

“E se lo mettessimo sul balcone” chiede al compagno la 38enne che ha due figli da una precedente relazione e, stando a quanto riportato nell’ordinanza del gip Milani, consiglia e aiuta Montella nel risolvere problemi derivanti dall’attività criminale messa in piedi.

“Loro amore non vanno mai ad immaginare che abbiamo sgamato le ambientali” dice Montella alla compagna credendo di aver intercettato tutte le cimici installate in auto. Ne è però rimasta una che registra anche la frase della donna: “Ma va! Non lo scoprirebbero mai” dice la donna senza sapere di essere ascoltata dai finanzieri.

