La Misericordia dona alimenti ai frati di San Maria di Campagna

Donazione dalla Misericordia ai frati di S.Maria di Campagna: in occasione del Natale l’associazione ha deciso di acquistare alimenti da destinare alle borse dei poveri. Non solo: oltre agli alimenti, come olio, tonno, carne in scatola, biscotti, zucchero e farina, biscotti, scatolame, caramelle e panettoni – sono state donate anche 1500 mascherine chirurgiche.

