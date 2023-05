Gas Sales, nuovo schiacciatore nel mirino: piace l’olandese Ottevanger

La Gas Sales Bluenergy sembra aver individuato il profilo giusto per rimpolpare il reparto degli schiacciatori in vista della prossima stagione.

UN OLANDESE PER PIACENZA – Abbandonata la pista Ebadipour, la dirigenza biancorossa sarebbe interessata a portare a Piacenza Steven Ottevanger, ventisettenne olandese già nel giro della Nazionale orange (dove gioca come secondo libero) e quest’anno in forza ai belgi del Maaseik. Il suo acquisto da parte di Piacenza rientrerebbe nell’ottica di rafforzare la seconda linea, con l’idea di utilizzare Fabrizio Gironi da posto 4 per consentire ai vari Lucarelli e Leal (senza dimenticare che in rosa, a disposizione, c’è anche Francesco Recine) di rifiatare. Per il momento rimane una semplice indiscrezione, vedremo se nelle prossime settimane troverà conferme da parte del club di Elisabetta Curti.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’