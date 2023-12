Case Torre a strapiombo sulle cascate di Pey in val Boreca e vista sul monte Lesima

Con la bella vista del massiccio groppone del monte Lesima, Case Torre sorge vicinissimo a Pey su un colle roccioso a strapiombo sulle possenti cascate del torrente Pey.

Molto probabilmente il borgo ha preso il nome di un fortilizio del XIII secolo appartenuto ai Malaspina, di cui oggi rimangono pochissime tracce. Il borgo restaurato con graziose abitazioni, è poco lontano dalla strada principale in posizione isolata.

Si compone di circa una decina di case e presenta alcune testimonianze dell’antico splendore di vita dei secoli passati come la “lesà”, una slitta che veniva usata in passato per andare a caricare la legna distante dal paese, e un antico pozzo restaurato però in stile moderno.

Visibili salendo in direzione Pey venendo da Zerba e guardando Case Torre, le vertiginose cascate sul torrente Pey con numerosi salti, proprio a strapiombo sul borgo.

Si raggiungono con un sentiero in ripida pendenza in poco più di 30 minuti, prestando molta attenzione nell’attraversare i diversi canaloni che con l’acqua sono molto scivolosi. Sono composte di almeno tre salti di circa dieci metri con vari laghetti dove l’acqua possente fluisce dai salti delle rocce sovrastanti. Un vero spettacolo naturale di questa parte della val Boreca.