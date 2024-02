TV trasparente: LG lancia il rivoluzionario televisore sul mercato

Direttamente dal CES 2024 di Las Vegas, LG presente il suo TV totalmente trasparente

LG è un’azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni, un vero e proprio leader nel settore nell’ambito della produzione di elettrodomestici e dispositivi per la casa. In particolar modo, i televisori, rappresentano per la stessa LG pane quotidiano. Durante l’ultimo CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, la kermesse a tema a “elettronica” tenutasi lo scorso mese di gennaio, LG, in collaborazione con H3G hanno presentato una TV assolutamente rivoluzionaria. Si tratta di un pannello completamente trasparente. Il nome di questo particolare modello è “LG Signature OLED T” e presente un pannello totalmente trasparente. Monta, come motore e cuore d’azione, il processore a11 AI delle serie G4 e M4, il che garantisce delle prestazioni estremamente fluide e affidabili.

Com’è strutturato, però, all’atto pratico, questa TV trasparente?

Sul pannello OLED trasparente che funge da una sorta di tendina motorizzata, è presente un backdrop nero che lo trasforma in una televisione normale con tanto di tecnologia wireless che, quando è acceso, si comporta come una normalissima TV. Nel momento in cui, però, la TV viene spenta, tutto ciò che c’è di “colorato” o riconducibile a un reale apparecchio/elettrodomestico sparisce e il pannello diventa nuovamente trasparente, confondendosi con l’ambiente circostante.

Si tratta, dunque, di un accessorio davvero rivoluzionario e che, non a caso, arriva direttamente da LG, un’azienda che non ha mai avuto paura di sperimentare e che grazie a questo è riuscita a ritagliarsi un ruolo determinante nel mercato dell’elettronica mondiale.

Se volete qualche suggerimento alla scelta della TV perfetta per voi eccovi una guida: Migliori TV: 4K, HDR, OLED, QLED e non solo.

di Francesco Messina