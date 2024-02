Nuova Renault 5: prezzi e motori della nuova Full Electric presentata a Ginevra

Renault è una delle grandi protagonista di Ginevra 2024: ecco la sua nuova 5 Full Electric

La nuova Renault 5 Full Electric, svelata al Salone dell’Auto di Ginevra 2024, rappresenta un’importante tappa nella transizione elettrica del marchio francese. Disponibile in due versioni di batteria, 52 kWh e 40 kWh, la vettura offre autonomie rispettivamente fino a 400 km e 300 km, con prezzi che si prevedono inferiori ai 25.000 euro per i modelli con batteria da 40 kWh. Con dimensioni ottimali per l’uso urbano, la Renault 5 Full Electric offre uno spazio interno degno di nota, con una lunghezza di 3,92 metri. Il design si ispira al modello storico, con colori popolari e texture che richiamano il logo del marchio, contribuendo alla resa di un look contemporaneo. All’interno, la vettura è dotata di tecnologia all’avanguardia, tra cui un cruscotto digitale da 10 pollici e un display multimediale centrale. Il sistema OpenR Link con Google integrato offre accesso ai servizi di Google Maps e Google Assistant. Nonostante le dimensioni compatte, la Renault 5 può ospitare fino a 5 persone comodamente. La vettura è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a rotore avvolto, disponibile in tre livelli di potenza: 110 kW, 90 kW e 70 kW. L’auto promette prestazioni di alto livello e sarà capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e con una velocità massima limitata a 150 km/h. Per la ricarica, la Renault 5 è dotata di un caricabatterie bidirezionale da 11 kW, consentendo funzioni V2L e V2G per sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria. La Renault 5 Full Electric, dunque, si presenta come un vero e proprio mix di design retrò, tecnologia all’avanguardia e prestazioni ecologiche, rappresentando una proposta interessante nel segmento delle auto elettriche. Tanta attesa, dunque, per vederla in strada e per poter assaporare tutte le sue qualità.

di Francesco Messina