Google Gemini: la nuova IA di Google abbatterà ChatGPT?

Nella guerra delle IA, Google Gemini è pronta a primeggiare

Sono anni, ormai, che si sente parlare di Intelligenza Artificiale e non si fa altro che valutarne gli aspetti positivi, i possibili rischi e chi più ne ha più ne metta. Una cosa è certa, l’Intelligenza Artificiale o, meglio, le Intelligenze Artificiali sono entrate a far parte della nostra quotidianità sia direttamente che indirettamente. C’è chi ne fa uso tutti i giorni, chi saltuariamente e chi se la trova installata all’interno del proprio smartphone. Oggi presentiamo Google Gemini, l’evoluzione di Bard, la nuova IA di casa Google che è pronta a sconquassare l’industria e il mercato delle IA. Tecnicamente, cos’è Google Gemini? Si tratta di una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni multi modali. Lasciando i tecnicismi agli addetti ai lavori, che cosa è possibile fare con Google Gemini? Questa IA è capace di scrivere dei testi (tranquilli, questo articolo è tutto frutto delle dita dell’autore), creare delle presentazioni, effettuare delle traduzioni e svolgere dei lavori. In Italia è possibile accedere alla versione “Pro” in maniera totalmente gratuita. Come mai; dunque, la notizia dell’ingresso ufficiale sul mercato di Gemini ha suscitato tanto scalpore? Semplice, si tratta di Google, uno dei più grandi colossi mondiali in termini di informatica e quando Google fa anche un solo passo è capace di muovere il mondo intero. Come se non bastasse, il tutto è condito da un’interfaccia molto user-friendly e da un aggiornamento costante, elemento che, ad esempio, manca alla versione free di ChatGPT.

Per scoprire ulteriori dettagli su Google Gemini vi invitiamo a consultare la nostra guida dedicata su tuttotek.it.

di Francesco messina