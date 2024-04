Come godersi film e serie TV in modo alternativo (ed economico)

Per decenni, la TV è stata lo strumento per eccellenza per godersi film, serie TV e programmi. Tuttavia, la tecnologia oggi ci offre molte più opzioni.

Il televisore è stato per decenni un elettrodomestico imprescindibile nelle nostre case. Un elemento fondamentale per l’informazione e l’intrattenimento familiare. Tuttavia, oggi la tecnologia e la rivoluzione portata dal web attraverso i servizi di streaming stanno creando nuove opportunità e nuove esperienze per godersi i migliori film e le migliori serie TV. Non si tratta solo di cambiare il modo di fruire dei contenuti, ma anche di risparmiare. Ecco quindi alcuni metodi alternativi al tradizionale televisore.

Tablet. Il tablet è un ottimo strumento per godersi film e serie TV. Con uno schermo di 10-11 pollici offre un’esperienza di visione tutto sommato soddisfacente. Ma il vantaggio principale risiede nel fatto che può essere utilizzato in qualsiasi stanza della casa o anche all’esterno (basta che sia dotato di SIM dati o scaricando i contenuti in anticipo). Ad oggi, con un budget di circa 200 euro, è possibile acquistare un ottimo tablet che può essere utilizzato anche per navigare in Internet, leggere o giocare.

Proiettore. Fino a qualche tempo fa, il proiettore era considerato un prodotto per pochi, ma oggi tutti possono permetterselo. Anzi, molti modelli sono più economici di un televisore! Con il proiettore è possibile godere di immagini enormi per un’esperienza di visione unica nel suo genere. I modelli più recenti, come ETOE E3 Pro, sono semplicissimi da installare e includono tutte le principali app di streaming. Sarà sufficiente accenderlo e godersi i propri contenuti. E cosa ne dite di guardare le partite del campionato europeo di calcio con gli amici su uno schermo da 100 pollici?

Laser TV. Questa tecnologia di proiezione, a differenza di un proiettore tradizionale, utilizza una fonte di luce laser, garantendo una qualità d’immagine superiore, anche in ambienti luminosi. Inoltre, occupano poco spazio perché possono essere posizionati a pochi centimetri dal muro. Anche se il costo è più elevato, è sicuramente inferiore rispetto a quello che si dovrebbe spendere per una TV da 70 pollici o più.

di Alberto Bacchin