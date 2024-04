Nuova Aston Martin Vantage: anima grintosa in un cuore pulsante

La nuova Vantage si propone come un’auto di lusso esteticamente eccezionale: scopriamola

Proprio recentemente è stata presentata la nuova Aston Martin Vantage, la nuova generazione dell’iconica sportiva britannica che ha fatto sognare tutti gli appassionati di auto di lusso e che rappresenta, in tutti i sensi, un’evoluzione rispetto alla precedente. Con un design ancora più aggressivo, prestazioni da brivido e un’esperienza di guida impareggiabile, la nuova Aston Martin Vantage è un’icona di stile e prestazioni. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’articolo degli esperti di tuttotek.it!

Il design è, ancora una volta, inconfondibile. Le linee sinuose e muscolose vengono esaltate da un’ampia griglia anteriore e da prese d’aria pronunciate, che conferiscono all’auto un’anima grintosa e decisa. Ad accompagnare il look marcato, troviamo i fari a LED Matrix e i cerchi in lega leggera da 20 pollici, che ammodernizzano il tutto e rendono la Aston Martin Vantage ancora più aggressiva nel modo di presentarsi.

Non solo estetica, però: sotto il cofano della nuova Aston Martin Vantage troviamo un potente motore V8 biturbo da 0.4 litri, capace di sprigionare 665 cavalli e 800Nm di coppia. La Vantage accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 324 km/h. La trazione posteriore e il cambio automatico a 8 marce garantiscono un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Gli interni rappresentano il connubio perfetto di lusso e tecnologia. I sedili in pelle e Alcantara offrono un comfort eccellente, mentre il sistema di infotainment Aston Martin Connect con touchscreen da 10,25 pollici permette di gestire tutte le funzioni dell’auto con un semplice tocco. Per quel che riguarda la sicurezza, la Vantage ha a disposizione tutto ciò che potete pensare: ABS, ESC, TCS, airbag, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento pedonale e assistente al parcheggio.

Insomma, la nuova Aston Martin Vantage è un’icona di stile e prestazioni, un’auto che non passa decisamente inosservata e che regala emozioni uniche a chi la guida. L’unica grande barriera d’accesso è, ovviamente, il prezzo, ma si tratta pur sempre di un’auto esclusiva e dedicata agli appassionati, che sanno ovviamente a cosa vanno incontro.

di Marta Gravina