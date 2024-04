Binge Watching: com’è cambiato il “cinema” in un mondo sempre più tech

Tecnologia e vita: le nostre abitudini cambiano e si evolvono

Il mondo è in continua evoluzione e con esso lo sono tutte quelle componenti che lo rendono sempre più all’avanguardia. La tecnologia è parte integrante e scatenante di questa evoluzione e di questa rivoluzione. Una forza trainante capace di coinvolgere tantissimi settori, uno di questi è il cinema o, ancor più nello specifico, il mondo delle Serie TV e della fruizione di quest’ultime. Con l’avvento dello streaming e delle principali piattaforme a esso collegate le abitudini dell’utenza sono cambiate. Con la possibilità di non essere soggetto a orari e palinsesti, con la possibilità (nel caso dei film) di non doversi per forza recare in un cinema, la libertà dell’utente si è potenziata a dismisura. Ed è in questo contesto sempre più tech che si sviluppano pratiche come il Binge Watching.

Il Binge Watching è un’attività che coinvolge la visione consecutiva e prolungata di più episodi di una serie televisiva – anche di altre tipologie di prodotti ma, più nello specifico, di serie TV in quanto divise per puntate – spesso tramite proprio i servizi di streaming online. Tutto questo offre agli spettatori la possibilità di immergersi completamente nella trama e nei personaggi delle loro serie preferite, senza dover aspettare settimane tra un episodio mantenendo un alto livello di coinvolgimento emotivo ed evitando la frustrazione dei cliffhanger tra un episodio e l’altro o tra una stagione e l’altra. Il Binge Watching può diventare un’attività sociale, con amici e familiari ma, attenzione, nasconde anche dei rischi che possono risiedere nell’eccessiva sedentarietà e nella progressiva mancanza di sonno ma, chiaramente, anche questi effetti negativi hanno a che fare con la coscienza individuale dell’utente. E dunque, in un mondo sempre più tech, sono anche le nostre abitudini ad adattarsi all’evoluzione e a cambiare, grazie alla nascita di piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney Plus ecc…

Date un’occhiata a tuttotek per scoprire quali sono le ultime novità proprio di questi cataloghi!

di Francesco Messina