F1 24: EA Sports presenta il nuovo videogioco della Formula 1, ecco tutte le novità

Dalla nuova modalità carriera e alle innovazioni di gameplay

EA Sports ci ha dato la possibilità di partecipare alla presentazione del nuovo videogioco targato F1 e di seguire questo evento in cui sono stati presentati molti dettagli relativi proprio al nuovo videogioco di corse. Tra le novità più rilevanti va sicuramente segnalata una modalità carriera ampliata che offre al giocatore maggiore libertà. Oltre alla creazione dell’avatar, si può impersonare un pilota esistente o uno di Formula Due, influenzando la propria abilità di negoziazione del contratto di Formula Uno. Le statistiche del pilota, come la recognition, sono cruciali e influenzate anche dai secret meetings. Obiettivi e accolades motivano i giocatori e influenzano le rivalità simulate tra piloti. Elementi come gli on-track objectives e gli R&D scenarios aggiungono varietà. Le modalità carriera alternative includono sfide asincrone e la carriera per due giocatori.

Dunque, diverse novità che si incanalano verso una strada maggiormente manageriale e, per certi versi, anche ruolistica, in cui saremo noi giocatori a influenzare tutto il contesto social e sportivo. EA Sports F1 24 porta, inoltre, significativi miglioramenti alla fisica e alla manovrabilità, con un focus sulle sospensioni, gli pneumatici, l’aerodinamica e le power unit. Le nuove sospensioni offrono una guida più realistica con modelli kinematici che rappresentano meglio le auto moderne, consentendo un tuning più preciso.

Gli pneumatici sono stati migliorati per mostrare effetti realistici come l’angolo di deriva e l’effetto di campanatura, mentre l’aerodinamica tiene ora conto del chassis rake, richiedendo modifiche all’altezza del veicolo per massimizzare le prestazioni. La power unit è stata ottimizzata, consentendo al giocatore di influenzare l’energy harvesting e l’accumulo dell’energia in base al proprio stile di guida. Anche per quel che riguarda le novità in termini maggiormente tecnici, la direzione scelta da EA è quella di un gameplay sempre più simulativo e realistico. F1 24 sarà disponibile sul mercato a partire dal 31 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

di Francesco Messina