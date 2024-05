Farmacie nel mirino dei ladri, due tentativi di furto. Rubate monetine in un bar

È stata una notte decisamente movimentata per i carabinieri e le guardie giurate Sicuritalia. Prima, alle 3, alcuni malviventi hanno tentato il colpo alla farmacia di Sant’Antonio, sulla Via Emilia, dove l’arrivo delle guardie e dei carabinieri allo scattare dell’allarme ha però scongiurato il furto. Tre le persone viste dalle telecamere mentre tentavano di tenere alzata la serranda con alcuni bancali.

SECONDO TENTATIVO

Poi, dopo un’ora, l’allarme è scattato nuovamente a San Nicolò, e ancora una volta ad essere stata presa di mira è stata la farmacia, della quale i tre hanno spaccato la saracinesca prima di abbandonare il campo a mani vuote.

LADRI AL BAR

I ladri si sono poi spostati in un bar vicino alla stazione di Piacenza: qui sono riusciti ad entrare e all’arrivo della guardia Sicuritalia gli hanno lanciato alcune le bottiglie trovate sul bancone, prima di fuggire verso i binari portandosi via solo alcune monetine prese alla cassa. Per quest’ultimo caso indagini in corso della polizia.