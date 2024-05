Ultrabook: guida ai PC portatili per eccellenza

Il termine ultrabook indica una classe di PC portatili nati per essere leggeri e sottili, ma eccellenti nelle prestazioni

Il termine “ultrabook” è stato coniato dall’azienda Intel diversi anni fa per pubblicizzare i suoi nuovi processori che consentivano di creare PC portatili con peso e dimensioni ridotte, ma prestazioni soddisfacenti. Oggi gli ultrabook e i prodotti affini rappresentano la maggioranza del mercato dei PC, diventando sempre più potenti e compatti. Sono così popolari che diventa difficile scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Ma vi aiutiamo noi con qualche consiglio!

Fascia bassa. Si tratta di modelli economici, con un prezzo di massimo intorno ai 500 euro. In questa fascia vogliamo comunque avere almeno 8GB di RAM e 256GB di SSD, con uno schermo FHD. Sono PC adatti a un uso poco intenso come quello domestico o di un giovane studente. Non hanno problemi a gestire la navigazione web, l’utilizzo della suite office e la riproduzione di video e film. In questa fascia, un valido candidato è Acer Aspire 3, acquistabile a questo link per circa 450 euro.

Fascia Media. La fascia media dovrebbe coprire la maggior parte delle esigenze, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Consideriamo in questa fascia prodotti con un prezzo sotto i 1000 euro, con almeno 16GB di RAM, 512GB di SSD e schermo FHD. Inoltre il processore deve essere almeno un Core i5 o Core Ultra 5. Queste caratteristiche consentono di gestire il 90% di tutti i casi d’uso di un PC portatile e rendono questo prodotto adatto anche a professionisti e studenti universitari. Questi modelli supportano quasi tutti i programmi e software comunemente utilizzati e si riesce anche a far girare qualche gioco, senza grandi pretese. Con il suo ottimo rapporto qualità prezzo, vi consigliamo Lenovo IdeaPad 3, nella configurazione accessibile a questo link.

Fascia Alta. Qui veniamo a laptop ad alte prestazioni, ideali per coloro che necessitano di una macchina in grado di gestire compiti intensivi come il montaggio video o il design 3D. Sebbene siano dispositivi compatti, che non possono eguagliare le performance delle macchine più grandi e pesanti, offrono il massimo compromesso tra portabilità e potenza per coloro che sono sempre in movimento. I prezzi in questa categoria vanno oltre i 1000 euro. Come specifiche cerchiamo un processore almeno Core i7 o Ultra 7, con scheda video dedicata. Inoltre almeno 16 GB di RAM ed 1TB di SSD. Per un laptop senza compromessi, vi consigliamo MSI Cyborg 15 AI perché riesce a coniugare potenza e portabilità in modo eccellente.

E se questi consigli non vi bastano, vi rimandiamo alla guida ufficiale agli ultrabook di tuttotek.it, con tanti altri modelli che certamente potranno soddisfare le esigenze di tutti coloro che cercano un nuovo PC portatile.

di Alberto Bacchin