Una videocamera di sorveglianza per un’estate più sicura lontano da casa

Installa una videocamera di sorveglianza e goditi un meritato relax in sicurezza

L’estate è alle porte e molti – chi prima chi dopo – probabilmente lasceranno la propria abitazione per recarsi al mare o in montagna per rilassarsi e godersi un po’ di meritato riposo dal lavoro. Non è mai facile allontanarsi da casa e un po’ di preoccupazione permane in ogni momento e dunque, cosa c’è di meglio di installare delle videocamere di sorveglianza per viversi con più serenità proprio queste vacanze? Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona videocamera di sorveglianza?

Innanzitutto, deve garantire una qualità dell’immagine preferibilmente in alta definizione (HD) o superiore, per assicurare dettagli chiari e nitidi. Questo è essenziale per identificare volti, targhe e altri particolari cruciali. Successivamente deve anche essere dotata di una capacità di visione notturna efficace. La robustezza e la durabilità sono altre caratteristiche fondamentali. Una videocamera di sorveglianza deve essere costruita per resistere alle condizioni atmosferiche avverse. Questo è particolarmente importante per le videocamere installate all’esterno. Un campo visivo ampio è un altro dettaglio da non sottovalutare, il che permette di coprire una vasta area senza punti ciechi. In termini di connettività e utilizzo un altro punto da considerare riguarda la connessione WiFi così come lo storage d’archiviazione. Esistono poi una serie di funzionalità smart che differenziano le “categorie” stesse di videocamere. Ecco due soluzioni molto interessanti e proposte a prezzi accessibili:

Telecamera Reolink: questa telecamera sim senza fili è portatile e puoi installarla facilmente ovunque e in qualsiasi posizione. Grazie alla possibilità di eseguire la panoramica di 355° e l’inclinazione di 140° offre una maggiore flessibilità per ottenere la vista perfetta.

Telecamera ieGeek: anche questa è una videocamera senza fili dotata di un pannellino solare che garantisce una lunga durata della batteria. Inoltre, questa videocamera, dispone di una qualità video 2K e una visione notturna a colori.

Per ulteriori proposte e approfondimenti date un’occhiata all’articolo dedicato su tuttotek.it.

di Francesco Messina