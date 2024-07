Bugatti Tourbillon: ibrida, mostruosa e… costosa!

La nuova Bugatti Tourbillon è la prima hypercar ibrida della casa francese pronta a sbaragliare il mercato

La Bugatti ha presentato la sua nuova creazione, la Bugatti Tourbillon, una hypercar ibrida che si distingue per le sue caratteristiche straordinarie e un prezzo che si aggira sui 4 milioni di euro. Questa vettura rappresenta un salto generazionale rispetto alla Chiron, mantenendo alcuni elementi estetici, ma introducendo una serie di innovazioni tecniche e stilistiche che la rendono unica. Al cuore della Bugatti Tourbillon si trova un inedito motore V16 aspirato da 8,3 litri, capace di erogare 1.000 CV e 900 Nm di coppia. Questo motore è affiancato da tre motori elettrici, portando la potenza totale a 1.800 CV e 1.000 Nm. La batteria agli ioni di litio da 25 kWh, situata nel tunnel centrale, offre un’autonomia elettrica di 60 km. Insomma, di certo su questo nuovo gioiellino della casa francese non manca la potenza. Per gestire tanta potenza, la Bugatti Tourbillon è dotata di un’aerodinamica ottimizzata. La carrozzeria sinuosa e aggressiva è progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica e aumentare la deportanza.

Elementi come il diffusore posteriore, le prese d’aria sotto i fari, e l’alettone posteriore attivo lavorano in sinergia per garantire stabilità e controllo anche alle alte velocità. L’abitacolo della Tourbillon combina lusso e tecnologia avanzata. I sedili fissi, realizzati con i migliori pellami, offrono un supporto ottimale. La plancia, priva di un tradizionale sistema di infotainment, presenta un design minimalista dominato da un quadro strumenti analogico composto da 600 parti, realizzato in collaborazione con un orologiaio svizzero. Tuttavia, un touchscreen nascosto nella console centrale permette di accedere a funzioni moderne come Apple CarPlay. La Bugatti Tourbillon verrà assemblata a mano presso l’atelier Bugatti di Molsheim, in Francia. La produzione sarà limitata a soli 250 esemplari, ognuno dei quali avrà un prezzo base di 3,8 milioni di euro. Le consegne ai fortunati acquirenti sono previste per il 2026.

La Bugatti Tourbillon non è solo un’auto, ma un’opera d’arte tecnologica che spinge i confini delle prestazioni e del lusso automobilistico. Con un prezzo che riflette la sua esclusività e innovazione, questa hypercar rappresenta il massimo del desiderio per gli appassionati di automobili di lusso.

Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo