Castel San Giovanni, nuova sede del centro per l’impiego. Avrà due dipendenti in più

Il centro per l’impiego di Castel San Giovanni avrà presto una nu0va sede. Grazie a un accordo tra il Comune e l’Agenzia regionale per il lavoro gli attuali locali di piazza Olubra verranno trasferiti in nuovi più moderni locali lungo via XXV Aprile, dove un tempo aveva sede l’ex Istituto Casali. L’ingresso sarà da via Melchiorre Gioia. I fondi per ristrutturare la nuova sede (acquistata a suo tempo dal Comune) li metterà in gran parte la Regione che, con fondi europei, finanzierà la quasi totalità dei 385mila euro necessari a mettere mano al cantiere. I lavori partiranno a fine anno e si concluderanno entro i primi sei mesi del 2025. Ampliando i locali verrà anche potenziato l’organico che salirà dagli attuali 6 a 8 dipendenti. “Puntiamo a livello regionale ad avere centri per l’impiego di comunità, che siano cioè perfettamente calati e in rete con il territorio” ha commentato l’assessore regionale alle politiche per il lavoro Vincenzo Colla.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’