Fiat Multipla rinasce come SUV nel 2025

Fiat ha ufficialmente annunciato il ritorno della Multipla, questa volta come un moderno SUV compatto, previsto per il 2025

Fiat è pronta a riscrivere un capitolo importante della sua storia. La leggendaria Multipla, simbolo di versatilità e design iconoclasta, è destinata a tornare sulle strade, completamente rinnovata e pronta a conquistare una nuova generazione di automobilisti. La nuova Fiat Multipla, attesa per il 2025, si presenterà come un SUV compatto, capace di coniugare l’agilità di una city car con la spaziosità e la versatilità tipiche di un crossover. Il design, fedele alle indiscrezioni, riprenderà molti elementi stilistici della nuova Grande Panda, con linee squadrate e gruppi ottici caratterizzati da un motivo a pixel che doneranno al veicolo un look moderno e distintivo. Con una lunghezza di circa 4,40 metri, il nuovo modello si posizionerà saldamente nel segmento B, offrendo spazio e versatilità in un formato compatto. Il nuovo SUV condividerà la piattaforma Smart Car con altri modelli del gruppo, tra cui la nuova Citroen e-C3, la C3 Aircross e la futura Opel Frontera.

Questa strategia permetterà a Fiat di contenere i costi di sviluppo e produzione, mantenendo al contempo un’identità distintiva per il marchio italiano. In linea con le tendenze attuali e future del mercato, la nuova Multipla offrirà una gamma di motorizzazioni che spaziano dal tradizionale all’elettrico. Per gli amanti dei motori termici, si prevede l’adozione del collaudato propulsore 1.2 PureTech tre cilindri in configurazione ibrida, garantendo efficienza e prestazioni. La vera novità sarà però la versione completamente elettrica. Fiat promette un’autonomia impressionante di oltre 600 km con una singola carica. Questa caratteristica posizionerà la Multipla elettrica tra i leader del segmento in termini di autonomia, rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile. La scelta di produrre la nuova Multipla nello stabilimento di Kenitra, in Marocco, sottolinea la strategia globale di Stellantis. Questo impianto, che già produce la Fiat Topolino, rappresenta un hub cruciale per la produzione di veicoli compatti del gruppo. La decisione riflette anche l’impegno di Fiat nell’ottimizzare i costi mantenendo elevati standard qualitativi. Il lancio della nuova Multipla rappresenta un momento cruciale per Fiat. Olivier François, CEO di Fiat, ha commentato: “Con la nuova Multipla, stiamo non solo riportando in vita un nome iconico, ma stiamo anche ridefinendo ciò che Fiat rappresenta nel 21° secolo: design italiano, innovazione accessibile e impegno verso la mobilità sostenibile.”

L’arrivo di questo modello si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento del marchio, che include anche il lancio della nuova Grande Panda. Insieme, questi veicoli mirano a rafforzare la presenza di Fiat nel segmento dei veicoli compatti e SUV, settori in rapida crescita a livello globale.

di Lorenzo Apuzzo