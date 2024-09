Mazda EZ-6: Una nuova era elettrica, tra design Kodo e tecnologia cinese

Una promettente ventata di freschezza nel mondo delle auto elettriche

La Mazda, nota per il suo design elegante e la guida coinvolgente, si appresta a rivoluzionare il proprio listino con la nuova berlina elettrica EZ-6. Nata dalla collaborazione con la casa automobilistica cinese Changan, la EZ-6 rappresenta una sorta di erede spirituale della Mazda6, offrendo un mix accattivante di stile giapponese e tecnologia all’avanguardia. Per saperne davvero tutto vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

Svelata in anteprima al Salone di Pechino, la EZ-6 arriverà in Europa entro la fine dell’anno. Il design esterno, fedele alla filosofia Kodo di Mazda, si distingue per linee fluide e proporzioni equilibrate. Sotto la carrozzeria si nasconde una piattaforma elettrica sviluppata in collaborazione con Changan, che promette prestazioni brillanti e un’autonomia fino a 600 km con una singola ricarica (ciclo CLTC).

L’abitacolo, pur mantenendo l’impostazione tipica di Mazda, presenta alcune novità stilistiche ispirate al mercato cinese. La dotazione tecnologica è completa, con sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e un infotainment intuitivo.

La EZ-6 sarà offerta sia in versione completamente elettrica che in configurazione ibrida plug-in, garantendo così una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità.

L’arrivo della EZ-6 segna un punto di svolta per Mazda, che si inserisce a pieno titolo nel competitivo mercato delle auto elettriche. La berlina giapponese promette di coniugare il piacere di guida tipico del marchio con i vantaggi della mobilità a zero emissioni, offrendo un’alternativa interessante ai modelli già presenti sul mercato.

Nei prossimi mesi avremo maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sui prezzi della EZ-6. Nel frattempo, l’attesa è tanta, soprattutto tra gli appassionati del marchio, curiosi di scoprire come Mazda interpreterà il mondo dell’elettrico, mantenendo al tempo stesso la propria identità.

di Marta Gravina