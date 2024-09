Nuovo consiglio provinciale: 5 eletti di centrodestra, 5 di centrosinistra. Affluenza 82%

Cinque al centrodestra e cinque al centrosinistra. Alle 21.15 dal seggio dell’Isii Marconi sono usciti gli scrutatori e i rappresentanti di lista dati alla mano: entrano nel consiglio provinciale Sergio Ferri (7.202 voti ponderati), Nadia Pompini (6.819), Gabriele Scagnelli (6.639), Patrizia Calza (6.312), Roberta Valla (6.230), per il centrosinistra; per il centrodestra, Franco Albertini (10.179), Jonathan Papamarenghi (9.923), Paola Galvani (9.335), Massimiliano Morganti (9.291), Federico Bonini (7.262).

Il consiglio, che è completamente a costo zero, resterà in carica due anni. L’affluenza è stata dell’82,16 per cento, più bassa nella fascia meno popolosa, dal momento che i Comuni più piccoli “pesano” meno rispetto a quelli più abitati, nonostante solo 4 Comuni su 46 nel Piacentino superino i 10.000 abitanti. La sindaca di Gragnano Calza è l’unica riconferma nel centrosinistra; mentre nel centrodestra l’unico nuovo ingresso è quello dell’ex sindaco di Lugagnano Papamarenghi, oggi in consiglio a Palazzo Mercanti.