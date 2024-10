Da piccola azienda coreana a gigante dell’auto: la storia di Hyundai

100 milioni di veicoli venduti: un traguardo incredibile per un’azienda nata dal nulla

Nata nel cuore della Corea del Sud, Hyundai ha compiuto un percorso straordinario, trasformandosi da un piccolo produttore locale in uno dei principali attori del mercato automobilistico mondiale. Fondata nel 1967, l’azienda ha saputo cogliere le opportunità offerte da un mercato in rapida crescita, investendo in innovazione e qualità. Qua, se volete, i ragazzi di tuttotek.it ve ne parlano nel dettaglio!

Inizialmente focalizzata sulla produzione di veicoli su licenza, Hyundai ha presto compreso l’importanza di sviluppare modelli propri, capaci di distinguersi per design e prestazioni. La Pony, lanciata nel 1975 e disegnata dal celebre designer italiano Giorgetto Giugiaro, è stata un punto di svolta, aprendo la strada a una serie di modelli di successo che hanno contribuito a consolidare l’immagine del marchio a livello internazionale.

Negli anni successivi, Hyundai ha intrapreso un’ambiziosa strategia di espansione globale, aprendo stabilimenti produttivi in diverse parti del mondo e adattando i suoi modelli alle esigenze dei mercati locali. Questa scelta strategica ha permesso all’azienda di ridurre i costi di produzione e di aumentare la propria competitività.

Parallelamente all’espansione geografica, Hyundai ha puntato sulla diversificazione del proprio portafoglio prodotti, introducendo nuovi modelli in diversi segmenti di mercato. La nascita di Genesis, il marchio di lusso, ha segnato un’ulteriore tappa importante nel percorso di crescita dell’azienda, consentendole di competere con i marchi premium più affermati.

L’innovazione tecnologica è sempre stata al centro della strategia di Hyundai. L’azienda ha investito ingenti risorse in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di sviluppare veicoli sempre più sicuri, efficienti e connessi. Negli ultimi anni, Hyundai ha posto una particolare attenzione alla mobilità sostenibile, lanciando una gamma completa di modelli elettrificati, dalla Ioniq 5, il centromilionesimo veicolo prodotto, fino ai modelli ibridi plug-in e a idrogeno.

Il traguardo dei 100 milioni di veicoli prodotti rappresenta un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza per Hyundai. L’azienda guarda al futuro con ambizione, puntando a consolidare la propria posizione di leader nel mercato automobilistico e a contribuire alla transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.

di Marta Gravina