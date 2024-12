“Il mio sogno più grande” è il quarto e ultimo tema dell’ottava edizione

Siamo giunti all’ultimo tratto di questo straordinario viaggio con l’ottava edizione di Che Classe. Per l’ultimo tema da proporre ai nostri piccoli artisti, abbiamo scelto un argomento importante e affascinante: il futuro. Un futuro declinato nei sogni e nei desideri dei bambini, in tre opzioni che raccontano aspirazioni e fantasia.

Con il 42% delle preferenze, i bambini hanno scelto di raccontare il proprio sogno più grande, dimostrando quanto le aspirazioni e l’immaginazione siano centrali nel loro mondo. Al secondo posto, con il 31%, troviamo “Cosa sarò da grande”, che riflette una curiosità verso ciò che potrebbero diventare. Infine, “Il viaggio che mi piacerebbe fare” si è aggiudicato il 27%, rivelando il desiderio di avventura e scoperta. La data da segnare in calendario è il 14 dicembre alle 23:59, termine ultimo sia per l’invio degli elaborati che per le votazioni, inclusi i codici bonus del Centro Commerciale Gotico.

Gli elaborati devono essere inviati all’indirizzo [email protected], specificando la classe a cui andranno assegnati i punti, pena l’annullamento. Ogni elaborato vale 5 punti, con un massimo di 10 conteggiabili per classe. Intanto le classifiche continuano ad aggiornarsi: continuate a votare per salire sempre di più!

Classifica 2 dicembre 2024