Festeggia il Gotico, affonda l’Alsenese e tonfo inaspettato dei Samurai: tutti i risultati

Cade il Nibbiano in Eccellenza, torna invece alla vittoria il Gotico trainato dai gol di Raggi e Makaya. Sarà un bel Natale anche in casa Agazzanese che regola 2-0 in casa la Fidentina. In Promozione spicca la cinquina subita a domicilio dall’Alsenese, bella vittoria invece del CarpanetoChero. In Prima segnali confortanti in zona salvezza da Virtus e Junior Drago uscite vincenti rispettivamente contro Vigolzone e Ziano. In Seconda il San Polo ferma la Pianellesse. In Terza tonfo inaspettato dei Samurai a Cortemaggiore. Il primato resta nelle mani della Podenzanese.

ECCELLENZA

Agazzanese-Fidentina 2-0

Borgo San Donnino-Gotico Garibaldina 1-2

BrescelloPiccardo-Terre di Castelli 3-1

Castelfranco-Arcetana 0-2

Colorno-Correggese 0-4

Fabbrico-Zola Predosa 0-0

Real Formigine-Rolo 1-1

Salsomaggiore-Nibbiano&Valtidone 2-1

Sp.Scandiano-Vianese 0-2

PROMOZIONE

Pontenurese-Vezzano 1-1

Luzzara-Boretto 1-1

CastellanaFontana-Carignano 3-0

Alsenese-Bibbiano 1-5

Bobbiese-Terme Monticelli 1-0

CarpanetoChero-SorboloBiancazzurra 3-1

Masone-Montecchio 2-1

Sannazzarese-Bagnolese 1-1

FornovoMedesano-Fidenza

PRIMA CATEGORIA

Busseto-Lugagnanese 0-1

San Secondo-Arquatese 1-0

Soragna-Noceto 1-2

Spes-Sarmatese 3-3

Sporting Fiorenzuola-Vigolo 4-1

Virtus Piacenza-Vigolzone 2-0

Ziano-Junior Drago 2-3

Zibello-Borgonovese 1-2

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

BobbioPerino-San Giuseppe 3-1

Caorso-Pontolliese 1-0

RiverNiviano-Pol.BF 2-3

Rottofreno-Libertas 0-0

Pianellese-San Polo 1-1

Podenzano-GossolengoPittolo 0-3

TERZA CATEGORIA

Corte Calcio-Samurai 2-1

San Rocco-Gerbido 1-0

Omi Academy-Primogenita 0-2

Alseno-San Filippo Neri, rinviata

Atletico Pontolliese-Vernasca 2-2

Folgore-Travese 0-1, già giocata

Gropparello-Podenzanese 3-0,

Turris-Bivio Volante 1-0

SALSOMAGGIORE – NIBBIANO