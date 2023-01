I dieci videogiochi più attesi del 2023

Anno nuovo, vita nuova, videogiochi nuovi. Il 2023 è arrivato, e per l’industria videoludica sarà un anno decisamente intenso, ricco di uscite e di grandi nomi. Scegliere solamente dieci tra i numerosi videogiochi previsti quest’anno è stato molto difficile, e certo l’intento non era quello di sminuire gli altri partecipanti, ma anche questo è il bello delle classifiche. Non senza fare una menzione d’onore a titoli che non hanno trovato spazio nello speciale che segue, come Suicide Squad: Kill the Justice League, Skull and Bones e Redfall, diamo un primo sguardo a quello che si prospetta essere un anno particolarmente dispendioso per le tasche degli appassionati.

Hogwarts Legacy

Il mondo di Harry Potter è pronto a esplodere in un turbine di avventura, magia ed eroismo, grazie all’attesissimo Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche, in sviluppo da tempo, uscirà finalmente a febbraio dopo tanta attesa, e promette di rappresentare l’esperienza che tutti gli amanti della saga di JK Rowling sognano da tempo: esplorare il castello di Hogwarts, viverne la magia, partecipare alle lezioni, scoprire i numerosi segreti di questo mondo e vivere soprattutto una storia nei panni del protagonista. Che non sarà Harry Potter, è vero, ma l’immaginario è sempre quello. Non resta che scegliere quale sarà la Casa del proprio alter ego, e attendere pazientemente l’uscita di Hogwarts Legacy.

Data di uscita: 10 febbraio 2023

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X e S, Pc

Le versioni PlayStation 4 e Xbox One saranno disponibili dal 4 aprile 2023; la versione Nintendo Switch uscirà il 25 luglio 2023.

Star Wars Jedi: Survivor

Proprio nel momento in cui sembrava che Electronic Arts non avesse capito nulla di come gestire Star Wars, arrivò Jedi Fallen Order. Tre anni dopo, è ora la volta di Jedi Survivor, nuovo capitolo della storia del cavaliere Jedi Cal Kestis interpretato da Cameron Monaghan. Il gioco è ambientato cinque anni dopo gli eventi che hanno coinvolto il protagonista, avvicinandosi sempre di più alla nascita della Ribellione e a Episodio 4. Gli sviluppatori hanno sottolineato di aver dato ancora più risalto allo studio e all’approfondimento del gameplay, con Cal che sarà ora in grado di padroneggiare diversi stili di combattimento con la spada laser e utilizzare anche armi da fuoco.

Data di uscita: 17 marzo 2023

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X e S, Pc

Resident Evil 4

Capcom è riuscita da pochi anni a rilanciare il suo più grande brand horror, e ora, dopo aver riproposto Resident Evil 2 e 3, percorre nuovamente la strada del remake per il quarto capitolo. Il primo, se ben ricordate, della svolta spiccatamente action del franchise, che decollerà poi con i decisamente meno apprezzati Re5 e Re6. Stavolta Capcom ha deciso di adottare uno stile più oscuro per l’avventura di Leon Kennedy, senza però snaturare l’essenza originale del titolo. Molti fan della serie aspettano con ansia questa rivisitazione, specie coloro che non hanno ancora digerito la rivoluzione di Biohazard e Village.

Data di uscita: 24 marzo 2023

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X e S, Pc

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Breath of the Wild ha segnato indelebilmente la storia di Nintendo Switch e i videogiochi open world in generale. Non è quindi difficile capire per quale motivo Tears of the Kingdom, sequel diretto, sia tanto atteso. Stavolta l’esplorazione si allargherà anche verso l’alto, con isole nei cieli di Hyrule ancora sconosciute ma già apparse nei primi trailer di gioco. Nintendo, a dire il vero, non si è ancora sbottonata su molte caratteristiche di Tears of the Kingdom, ma chiaramente ne sapremo di più avvicinandoci alla data di uscita. Secondo le indiscrezioni, inoltre, l’uscita del nuovo Zelda potrebbe essere sfruttata dall’azienda nipponica per immettere sul mercato una nuova console, una sorta di mid-gen per permettere a Switch di proseguire la sua carriera per altri anni.

Data di uscita: 12 maggio 2023

Piattaforme: Nintendo Switch

Diablo 4

Lasciando perdere la parentesi Diablo Immortal, uscito nel 2022 su mobile e pc raccogliendo pareri molto discordanti (oltre che tanti soldi, ma questo è un altro discorso), Blizzard è finalmente pronta a rilanciare uno dei suoi più importanti e noti franchise con Diablo 4. Chi lo ha provato in anticipo, specie tra gli esperti del franchise, ha già gridato al miracolo, e in effetti le prime impressioni, tra gameplay, progressione e componente tecnica, sono estremamente positive. Il quarto capitolo avrà l’arduo compito di riportare in auge la saga di Diablo, da troppo tempo lontana dagli schermi.

Data di uscita: 6 giugno 2023

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Pc

Final Fantasy 16

Square Enix lancerà a inizio anno Forspoken, nuova Ip open world dall’alto potenziale, ma la produzione più attesa dell’azienda nipponica è, senza dubbio, Final Fantasy 16. Il nuovo capitolo dello storico franchise jrpg, diretto stavolta da Hiroshi Takai e prodotto da Naoki Yoshida, lo stesso che ha fatto rinascere dalle proprie ceneri l’mmo Final Fantasy 14, riproporrà ancora una volta l’ormai consolidata formula dell’azione in tempo reale, stavolta apparentemente molto più approfondita. Il protagonista, Clive Rosefield, è un forte personaggio in cerca di vendetta in un mondo ormai dilaniato dalle guerre tra i vari paesi che ne fanno parte.

Data di uscita: 22 giugno 2023

Piattaforme: PlayStation 5

Hades 2

Presentato a dicembre durante la serata dei Game Awards 2022, Hades 2 entra da subito e di prepotenza nella lista dei titoli più attesi dell’anno. Il primo Hades, sviluppato da Supergiant Games, è un roguelike action artisticamente superlativo che, attraverso l’espediente degli Inferi e del concetto di morte e rinascita, ha raccontato la toccante storia dell’erede di Ade, Zagreus, e la sua affannosa ricerca della madre scomparsa da tempo. Stavolta la protagonista sarà Melinoe, sorella di Zagreus, impegnata in una pericolosa missione che la porterà a scontrarsi con il temibile Crono, Titano del Tempo. Per ora i dettagli sono ancora pochi, ma a giudicare dal primo trailer, Hades 2 riproporrà atmosfere e sensazioni molto simili, con novità che potrebbero dare nuova vitalità al già ottimo gameplay. Proprio come il primo gioco, inoltre, Hades 2 uscirà inizialmente in Accesso Anticipato solo su pc.

Data di uscita: Da definire

Piattaforme: Pc

Assassin’s Creed: Mirage

Con Mirage, la saga di Assassin’s Creed tornerà ai suoi canoni di un tempo: addio agli open world sconfinati, addio (almeno per ora) a giochi da centinaia di ore di contenuti, bentornata formula classica. Ora che Ubisoft ha deciso di diversificare il suo franchise, alternando esperienze tradizionali a quelle più moderne, la serie ripartirà proprio con Mirage, ambientato a Baghdad nel nono secolo dopo Cristo. Un gioco che sembra avere parecchi punti in comune con il primo, storico capostipite della saga, e che farà felici coloro che non sono rimasti soddisfatti dal cambio di direzione proposto da Origins nel 2017.

Data di uscita: Da definire

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Pc, Amazon Luna

Starfield

Starfield sarà la prima nuova proprietà intellettuale di Bethesda da ben 25 anni, che si spinge inoltre nella direzione della fantascienza. Dopo il fantasy di Skyrim, tocca quindi all’esplorazione nello spazio verso lidi sconosciuti, in un vasto universo ricco di misteri e pericoli con ben mille pianeti e biomi da studiare a fondo. Si tratterà inoltre del primo grande progetto di Bethesda da quando l’azienda è stata assorbita da Microsoft, e ovviamente Starfield sarà una delle produzioni di punta per Xbox Game Pass nel corso del prossimo anno. Inutile dire che si tratta della produzione più attesa dell’intera azienda americana, che quest’anno, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non ha altri grandi botti in programma fatta eccezione per il rilancio di Forza Motorsport e il promettente Redfall di Arkane.

Data di uscita: Da definire

Piattaforme: Xbox Series X e S, Pc

Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac Games ha confermato ufficialmente che Marvel’s Spider-Man 2 arriverà nell’autunno 2023, e questa volta i pericoli, per Peter Parker, non saranno certo pochi. Oltre a dovere come sempre combattere la criminalità in quel di New York, Spider-Man e il suo aiutante Miles Morales dovranno vedersela anche con il temibile simbionte Venom, dietro cui si cela un ragazzo che Peter conosce molto bene. Tra i possibili nemici che potrebbero comparire nel gioco si parla anche di Mysterio e Lizard, con la nemesi Goblin sempre sullo sfondo. Spider-Man 2 è il sequel di uno dei videogiochi PlayStation più venduti di sempre, e Sony ha più di un interesse per sperare nel successo di questo titolo: nel 2023 uscirà infatti al cinema anche “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, mentre nel 2024 Tom Holland dovrebbe riprendere i panni del supereroe dopo il campione d’incassi No Way Home. Entrambi i film, guarda caso, sono prodotti da Sony.

Data di uscita: Autunno 2023

Piattaforme: PlayStation 5