“L’ultimaprovincia”, festival di teatro e circo: al via l’edizione 2019

Si alza il sipario sulla 28esima edizione de “LultimaProvincia- Festival di teatro e circo” proposta da Manicomics Teatro. La manifestazione, dedicata alla “terra di teatro e di confine”, prenderà il via domenica 18 agosto e si concluderà il prossimo 21 settembre. Sette i Comuni coinvolti (Bobbio, Gragnano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Travo e Vigolzone) e 15 i titoli in cartellone. Un teatro itinerante che si muove verso un pubblico che a volte per limiti territoriali non ha possibilità di frequentare ed apprezzare spettacoli teatrali professionali di qualità.

“Anche quest’anno – ha illustrato il presidente Mauro Mozzani – il gruppo Manicomics, con l’indispensabile sostegno degli enti che hanno collaborato al progetto, è riuscito a mettere in campo un ciclo di spettacoli, che spaziano dal teatro fisico, a quello acrobatico e a quello clown, rivolto a tutti i generi di pubblico”. L’obiettivo è quello di portare contenuti in spettacoli pensati anche per un pubblico che normalmente non frequenta l’ambiente del teatro”. Unanime la soddisfazione dei Comuni per la nuova edizione della manifestazione.

La 28esima edizione del Festival spazierà, come sempre, dal teatro comico al teatro acrobatico. In provincia saranno presentati 13 spettacoli serali nelle piazze e nei cortili che si apriranno a Travo per terminare a Rivergaro, mentre 2 gli spettacoli in città e un workshop. La manifestazione è promossa da Manicomics Teatro in collaborazione con la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia Romagna, i sette Comuni coinvolti e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

IL PROGRAMMA COMPLETO