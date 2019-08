De Micheli e il Pd da Mattarella per il nuovo governo. “Ok a Conte, ma discontinuità”

Dopo le serrate trattative e i confronti che in questi giorni l’hanno vista protagonista in prima persona, la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli ha fatto parte, come già sei giorni fa, della delegazione Pd che è tornata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni finalizzate alla creazione di un nuovo governo con il Movimento 5 Stelle.

Al termine, il segretario Nicola Zingaretti ha chiarito la posizione dei Democratici: “Ok al premier indicato dal Movimento 5 Stelle (Giuseppe Contem, ndr), ma serve una forte discontinuità con il governo appena caduto. Serve un nuovo esecutivo di svolta”.

Proprio il nome della piacentina De Micheli è rimbalzato con forza in questi giorni come possibile ministro dello Sviluppo economico.