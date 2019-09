Finiti in tempo i lavori, il mercato è tornato in piazza Duomo

Terminati secondo programmi i lavori per l’estensione della rete del teleriscaldamento in piazza Duomo, il mercato cittadino ha ripreso la sua consueta collocazione nel centro città, dopo il trasferimento dell’ultimo mese sul Pubblico Passeggio.

Questa mattina, il sindaco Patrizia Barbieri, l’assessore al Commercio Stefano Cavalli e quello ai Lavori Pubblici Marco Tassi, hanno effettuato un sopralluogo, esprimendo la soddisfazione dell’amministrazione per il completamento dell’intervento nei tempi previsti e la ripresa dell’attività del mercato cittadino nella storica location.

“Con piazza Duomo – hanno commentato gli amministratori – si completa una serie di interventi che hanno interessato diverse zone del centro città negli ultimi mesi, a partire da via Cavour per passare a via Romagnosi e alle vie limitrofe. Il Comune ha seguito con regolarità e attenzione l’esecuzione dei lavori, che sono stati certo impattanti sulla viabilità e la vita di questa parte del centro storico”.

IL MERCATO TORNA IN PIAZZA DUOMO: LE INTERVISTE