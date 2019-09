Tutti ai fornelli, al via la trasmissione di cucina “Pronto in tavola”. Conduce Laura Fregoni

Trenta puntate di quindici ore complessive, con novanta ricette da far venire l’acquolina in bocca. Si presenta così il nuovo format “Pronto in tavola” di Telelibertà, incentrato su preparazioni gastronomiche locali e non, rivisitazioni culinarie e preziosi abbinamenti tra cibo e vino.

La trasmissione debutterà stasera, giovedì 19 settembre, alle 20.30, sull’emittente televisiva dei piacentini (canale 98 e 598 del digitale terrestre) con la conduzione di Laura Fregoni e della chef Debora Saccardi. Il titolo di questo primo capitolo di “Pronto in tavola” sarà “Paninaro style”: e i protagonisti, neanche a dirlo, saranno i panini.

Nello specifico, all’interno delle cucine dell’istituto professionale “Raineri Marcora”, la cuoca illustrerà ai telespettatori i passaggi principali per servire tre sandwich differenti: semi di girasole con hamburger di fagioli; roast beef, avocado e insalata; oppure platessa, cetriolo e maionese alla curcuma.

Il programma, in replica venerdì alle 12.30, è stato curato dallo staff di Telelibertà per l’intera estate, con Giuseppe Piva alla regia, Alessandra colpo al montaggio e Davide Franchini alle riprese. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.